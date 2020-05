VIDEO Očevici strašne nesreće: Pokušali smo pomoći, samo je jedan mladić isplivao

Auto je u moru, brzo zovite hitnu – viknuo je jedan od stanara zgrade na Branimirovoj obali noćas poslije 23 sata kada se dogodila strašna tragedija na suprotnoj Liburnskoj obali u samom središtu Zadra u kojoj su poginula dvojica mladića, a jedan je u kritičnom stanju. Očevidac s kojim smo razgovarali istrčao je na balkon i prestravio se vidjevši automobil kako tone nakon čega je nazvao hitnu medicinsku pomoć.

"Zastrašujuće je bilo vidjeti kako svjetla automobila i sam automobil nestaju u moru. Odmah sam pomislio na ljude koji su unutra i nadao sam se da će se uspjeti spasiti, zvao sam hitnu, drugi vatrogasce i svi su se stvarno brzo stvorili na mjestu nesreće. Kada sam otišao na mjesto tragedije, već je došla vjerojatno obitelj i prijatelji koji su neutješno plakali i jecali. Vozilo je očito izmaklo kontroli vozaču puno prije mjesta slijetanja u more, ali mislim da je pogibelj nastupila i zbog činjenice da je tijekom udarca prilikom slijetanja s kolnika na parkirališni dio, automobilu ispala guma. Auto je navodno totalno smrskan. Još uvijek sam u šoku zbog tragedije", rekao nam je naš sugovornik koji je i sam prije nego što je s balkona vidio automobil kako tone u more začuo jak udarac.

Prema tragovima koje je iscrtala policija na cesti uz zadarske bedeme, skretanje Audija A6 zadarskih registarskih oznaka pri očito velikoj brzini započelo je već stotinjak i više metara od mjesta slijetanja u more. Automobil je prvo udario u stup rasvjete te se odbio prema brodovima privezanima uz Liburnsku obalu. Tragovi upućuju na to da je vozač očito pokušao ispraviti automobil, no potom je udario u željezni stup i odbio se ili preletio možda 10-ak metara prije nego što je sletio u more, gdje je dubina osam metara.

Video: Strašna nesreća u Zadru: U more sletio automobil, poginula dva mladića

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vatrogasci su do ranih jutarnjih sati izvlačili automobil koji je navodno bio neprepoznatljiv od siline udarca. Jedan je mladić prema izjavi zaštitara s broda Dora ispred kojeg se sve i dogodilo isplivao, a dvojica su mladića preminula na mjestu događaja.

Očito je bila riječ o velikoj brzini i neki kažu da je automobil doslovno preletio stupiće i potom upao u more. Prema onome što smo čuli na ribarnici i na zadarskoj tržnici, osim dvoje poginulih, još jedan u jako je teškom stanju, dok je četvrti navodno stabilno, rekao nam je jedan od Zadrana koji je došao na mjesto događaja.

Mnogi Zadrani sinoć su nazočili u akciji spašavanja, neki su pokušavali i skokom u more pomoći, kako nam je rečeno. Svi su, pa i mnogi koji jutros dolaze vidjeti što se dogodilo, u velikom šoku. Najveća je tuga u mjestu pokraj Biograda odakle su, kako nam je rečeno, dvojica poginulih mladića.

"Odjednom je bio neki jaki udar, pogledao sam da nešto nije udarilo u brod. Automobil se već nije vidio, neki su dečki skakali. Došli su ronioci. Ja sam uzeo svjetiljku, pitao sam treba li pomoći i čekićem, netko je došao i sa sjekirom. Ljudi su pokušali pomoći, ali samo jedan je isplivao", kazao je očevidac teške nesreće u samom središtu Zadra.

Video: Očevidac nesreće (snimio Frane Šarić)

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Policija je izdala priopćenje o teškoj nesreći u Zadru:

"Sinoć oko 23.15 u Zadru na Liburnskoj obali došlo je do prometne nesreće kada je 20-godišnji vozač upravljao vozilom marke Audi zadarskih registarskih oznaka te dolaskom u blizinu ribarnice brzinu kretanja vozila nije prilagodio osobinama i stanju na kolniku uslijed čega je došlo do zanošenja i rotacije automobila koji je udario u rubnjak te se odbio i prednjim dijelom automobila udario u rasvjetni stup. Nakon toga vozilo nastavlja nekontroliranu vožnju i prednjim dijelom automobila udara u metalni vez te metalnu zaštitu obale i slijeće u more na dubinu od osam metara.



​Na mjesto događaja izašli su policijski službenici koji su obavili očevid kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik te policijski službenici ronioci koji su iz mora izvukli automobil. Od 23.30 do 2.35 sati Liburnska obala bila je zatvorena za sav promet.



​Prilikom prometne nesreće u vozilu su se nalazile četiri muške osobe, dvije osobe u dobi od 20 i 17 godina smrtno su stradale, dok su 22-godišnjak i 17-godišnjak kolima HMP prevezeni u OB Zadar – istaknula je Ivana Grbin, glasnogovornica zadarske policije.