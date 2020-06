Stranci još tri godine neće moći kupovati poljoprivredno zemljište

Hrvatska će dobiti još tri godine moratorija na prodaju na državne i privatne poljoprivredne zemlje stranim državljanima i stranim pravnim subjektima nakon što prvi sedmogodišnji moratorij istekne 1. srpnja ove godine. Tu je informaciju objavio jučer portal Agrobiz, pozivajući se na izvore bliske Europskoj komisiji i hrvatskom Ministarstvu poljoprivrede.

Agrobiz navodi i da je prijevod odluke o produljenju tog moratorija završen krajem prošlog tjedna, a u njoj piše da se Republici Hrvatskoj produljuje moratorij na prodaju poljoprivrednog zemljišta stranim državljanima i pravnim subjektima do 30. lipnja 2023.

Odluka ovaj mjesec

No u tom Ministarstvu, kao ni sama ministrica poljoprivrede Marija Vučković, nisu nam mogli potvrditi tu informaciju. U Ministarstvu navode da odluku Europske komisije o tome očekuju uskoro. Objašnjavaju da se Hrvatska potrudila argumentirano obrazložiti i podacima potkrijepiti svoj zahtjev, pri čemu zahvaljuju na suradnji i Državnom zavodu za statistiku, Ministarstvu pravosuđa, Ministarstvu uprave, Hrvatskom centru za razminiranje, Državnoj geodetskoj upravi te nadležnoj upravi EK.

– Vjerujemo u pozitivnu odluku, no moramo pričekati – poručuju iz Ministarstva.

Ministrica Vučković objasnila nam je da će odluka EK o hrvatskom zahtjevu za produljenje moratorija za prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima biti službeno donesena i objavljena tijekom ovog mjeseca. Ona pri tome, naravno, očekuje pozitivnu odluku.

– Zahtjev za produljenje moratorija pripremili smo još u studenom prošle godine i na tu temu održali nekoliko sastanaka s Europskom komisijom, kojoj smo dostavili niz podataka koji dokazuju da postoje uvjeti da se omogući produljenje moratorija na još tri godine – kaže ministrica Vučković.

Iako su neki tvrdili da je Hrvatska zahtjev za produljenje moratorija morala predati u trećoj godini od pristupanja EU, ministrica Vučković pita kako bi se onda mogli već tada skupiti dokazi da su nastali razlozi za produljenje zabrane prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima za još tri godine. Hrvatski su argumenti za produljenje tog roka do lipnja 2023., objasnila nam je ministrica, to da hrvatski poljoprivrednici još uvijek imaju nižu kupovnu moć u prosjeku u odnosu na svoje kolege poljoprivrednike u EU, zatim da je cijena poljoprivrednog zemljišta u RH niža u odnosu na prosjek Unije. Usto i postupci povrata zemljišta još nisu do kraja završeni iako, navodi ministrica Vučković, tu ima znatnih pomaka. Osim toga, jedan je od hrvatskih argumenata za produljenje moratorija i to je što još nije razminirano sve poljoprivredno zemljište. Cilj tih prijelaznih mjera je ublažavanje mogućeg nepovoljnog učinka iznenadnog otvaranja tržišta državnog poljoprivrednog zemljišta u RH.

Svima drugima odobreno

– Imali smo dobru komunikaciju s EK. Potrudili smo se oko ovoga i mi i Komisijine nadležne službe. Detaljno sam pregledala zahtjeve svih drugih zemalja koje su tražile produljenje moratorija na prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima i s punim pravom očekujem da ćemo i mi u tome uspjeti – optimistična je ministrica Vučković.

Kako je već ranije izvijestilo Ministarstvo poljoprivrede, dosad su takvu vrstu produljenja za dodatne tri godine (7+3) tražile i dobile Mađarska, Slovačka, Litva i Letonija. Sve te zemlje, naveli su u Ministarstvu, zahtjev za produljenje roka podnijele su netom prije isteka prijelaznog razdoblja, odnosno prvih sedam godina.