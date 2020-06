Stranci ipak neće moći kupovati hrvatska poljoprivredna zemljišta od 1. srpnja?

Republici Hrvatskoj produljuje se moratorij na prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima još tri godine, odnosno do 30. lipnja 2023. godine, doznaje Agrobiz.

Na temelju Sporazuma o pridruživanju iz 2011. godine, Republika Hrvatska je kao jednu od prijelaznih mjera, dogovorila sedmogodišnji moratorij na prodaju državnog i privatnog poljoprivrednog zemljišta stranim državljanima i pravnim subjektima. Prijelaznim se mjerama željelo ublažiti mogući nepovoljan učinak iznenadnog otvaranja tržišta državnog poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj zbog velikih razlika u cijenama zemljišta i kupovnoj moći poljoprivrednika u odnosu na skupinu EU-15 i zbog činjenice da je tržište poljoprivrednog zemljišta još pod utjecajem institucijskih čimbenika zbog kojih je otežano korištenje poljoprivrednog zemljišta, kao što su nedovršena privatizacija i povrat zemlje, nesigurno vlasništvo, neuređene zemljišne knjige i katastar.

To prijelazno sedmogodišnje razdoblje vrijedi do 1. srpnja 2020. godine. Hrvatska je prije isteka tog roka podnijela zahtjev Europskoj komisiji za produljenje ograničenja navodeći da naši poljoprivrednici još uvijek imaju nižu kupovnu moć u prosjeku na poljoprivrednike Europske unije, još uvijek postoji neravnoteža između njihove kupovne moći, cijene poljoprivrednih zemljišta, povrat zemljišta još uvijek nije do kraja uređen i dosta je neriješenih predmeta. Čini se kako će Europska Komisija udovoljiti tom zahtjevu Republike Hrvatske.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, i dok je bila državna tajnica, kako doznaje Agrobiz, upravo je moratorij na kupnju zemlje strancima smatrala jednim od najvažnijih administrativnih aktivnosti Ministarstva, osobno se angažiravši da Hrvatska osigura maksimalno produljenje roka.