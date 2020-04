U Hrvatskoj 48 novih slučajeva zaraze, još jedna osoba preminula

Nacionalni stožer objavljuje nove informacije o broju zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj. Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je danas da je naša krivulja linearna, što nam daje optimizam, no, naglasio je da nema opuštanja.

U Hrvatskoj je 48 novih slučajeva zaraze, ukupno je 1011 oboljelih od Covid-19. Oporavljenih je 88, a još jedna osoba je preminula.

"Stanje je dobro jer građani poštuju mjere. Ono što me žalosti su vijesti koje dolaze iz Zadra, Šibenika i Splita gdje se mladi okupljaju, piju pića i zabavljaju se. Time ugoržavaju sebe, zdravlje svoje obitelji i zdravlje nacije", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' Alemka Markotić je rekla da nemamo povećanje broja ljudi na respiratoru. "Molim sve koji još nisu shvatili da su to teške situacije koje mogu završiti smrću. Molimo sugrađane na jugu da pokažu da su bolji od drugih i ne dajte koroni da se širi", kazala je.

"Ovo je izuzetno povoljna situacija. Ovo o ponašanju naših građana ne zvuči dobro. Potrebno je neko vrijeme da imamo rezultate takvog ponašanja", kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. "U drugim županijama je krivulja položenija nego na jugu", dodao je. Ponovio ja ovo nije vrijeme za putovanja. "Pozivamo sve da zbog ove epidemije nije pametno poduzimati putovanja", rekao je Capak.

Ministar Davor Božinović da se odgoda putovanja pogotovo za Uskrs odnosi i na putovanja unutar Hrvatske.

"Ja znam da je HZJZ surađivao s MVEP oko jedne upute. Zapravo je važno da u prvu ruku govori struka, a to su epidemiolozi. Poruke od početka krize: Nitko ne treba putovati. To se odnosi i na putovanja unutar zemlje. Jučer je Ministarstvo upravo uvelo e-propusnice. Do danas je izdano 12736 propusnica. Ministar Malenica kazao mi je da imamo veliki broj ljudi koji su zatražili propusnice. Što se tiče poteškoća, nema prostora za zabrinutost. Svi koji nemaju pristup tome, mogu predati zahtjev. Rekli smo da su one obvezne od 06.04, a mi ćemo od dana u dan pratiti sustav", kazao je ministar Božinović.

Precizirao je da je od poslodavaca izdano 8740 e-propusnica, od stožera civilne zaštite 3578, od liječnika primarne zdravstvene zaštite 215, a od tijela državne uprave 193 e-propusnica.

"Mi nemamo ni namjeru ni želju provoditi jaku policijsku kontrolu. Kontrola je u skladu sa zakonom, a većina građana poštuje upute Stožera", kazao je Božinović.

Ustvrdio je da je na terenu oko 20 000 policajaca, a svakodnevno ih je 7000 angažiranih na poslovima diljem Hrvatske.

"Činjenica je da postoje protupravna ponašanja...svaki dan govorim podatke o kršenju. Zaprimili smo 3665 dojava, te je utvrđeno 1024 prekršaja samoizolacije", naveo je Božinović.

Ministar unutarnjih poslova istaknuo je da ga ne čudi okupljanje mladih po Dalmaciji u kafićima, jer mladi nisu svjesni problema te da mogu prenijeti koronavirus na članove svojih obitelji.

"Imamo nekoliko novih slučajeva u zdravstvenom sustavu. Svima je određeno odakle i gdje su se zarazili", kazao je Capak.

Dr. Markotić komentirala je Hrvate koji su se vratili iz stranih zemalja u kojima je veliki broj slučajeva i koji žele biti testirani na koronavirus.

"Oni će biti stavljeni pod nadzor epidemiologa. Ukoliko bude postojale indikacije za njihovo testiranje, bit će. Bez simptoma ovi testovi ne mogu biti napravljeni", navela je ravnateljica Infektivne klinike 'Dr. Fran Mihaljević'.

Božinović je iznio i najnovije podatke.

"Devet policajaca boluje od COVID-19, 93 policajaca je u samoizolaciji, a iz nje je izašlo 91. Oboljelo je i 8 vojnika, uzevši da je četvero u Litvi, a četvero u Hrvatskoj. Obolio je i jedan službenik Ministarstva obrane"

