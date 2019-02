Stop ideologiji! Mladi odlaze zbog političara

Odgovara li vlasti i opoziciji iseljavanje mladih koje nije samo demografska nego i politička tema jer mogu i dalje zabavljati puk pričama, o ustašama i partizanima, vjeronauku u školi, fašizaciji društva... Kad ne znaju kako promijeniti stanje na bolje, a nema se više tko buniti, ništa nije zahvalnije nego govoriti o ideologiji. I nove “političke zvijezde” koriste iste isprazne ideološke priče bez konkretnog razvojnog programa.

Dosadni i Bogu i vragu

– Iseljavanje odavno više nije demografska, nego politička i psihološka tema. Političarima odgovara iseljavanje jer odlazi kritična masa mladih koja bi nešto mogla mijenjati. Samo treba pogledati tko ostaje, tko odlazi, tko nam dolazi i sve je jasno. Ostaju oni koji su posložili sustav po svojoj mjeri, rođačko-ortačko-interesnoj, odlaze oni koji su pokušali nešto promijeniti i vide da se to ne može na primjeru svojih roditelja – govori Tado Jurić, politolog i povjesničar s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, koji je proveo istraživanje o iseljavanju naših građana u Njemačku, koji govore da su se iselili zbog nesređenih institucija, nesposobnih i korumpiranih političara, loših uvjeta na tržištu rada, pravne nesigurnosti...

– Izračunali smo da nam može otići 800 tisuća ljudi uzimajući u obzir da ostaju oni koji imaju državni posao, nekretninu na moru ili naslijeđenu u Zagrebu. Već je 300 tisuća ljudi otišlo i, kad svi odu, politika će reći za osam godina da je iseljavanje stalo jer se više neće imati tko iseliti, jer su ostali oni koji imaju sitne interese ili ne mogu otići zbog dobi – kaže Jurić. Dodaje da su naše političke elite podanici EU kao što su prije bile podanici monarhije Jugoslavije i Osmanskog Carstva. I demograf doc. dr. Marin Strmota ističe da se ponavlja ista priča, ljudi se isele, smanji se broj nezaposlenih pa se političari hvale manjom stopom nezaposlenosti. A kad ostanu stariji radnici ili bez potrebne struke, uvozimo nižekvalificirane i sa srednjom stručnom spremom.

– Ideologija je popularna u politici, ali ljudi sve manje slušaju političare i čitaju o njima jer su dosadni Bogu i vragu s tim temama. Ankete među mladima pokazuju visoku spremnost da odu van i apsolutno su nezainteresirani za političke teme. Moji studenti više ne prate ništa u medijima što je tobože važno u politici. Zanima ih obrazovanje, njihov život, perspektiva, budućnost, a ne tko je koga ‘45. smaknuo. I to vidimo svi mi koji radimo s mladima, ne zanima ih politička scena niti je poznaju – kaže Strmota.

Glasuju stopalima

I politolog prof. Zdravko Petak se slaže da mogućnost mladih da idu u EU smanjuje pritisak na političare da nađu razvojni put koji bi digao zemlju ili, ako to ne znaju, da nađu ljude koji bi osmislili održive razvojne politike.

– Ljudi glasuju stopalima, odlaze ih deseci tisuća godišnje. Nemamo na vidiku nikakav ozbiljniji razvojni koncept, što napraviti s državom, koji bi doveo do toga da iseljavanje stane. Da ljudi vjeruju u bolje sutra, ostajali bi. Nismo došli do toga da se pojavilo vodstvo bilo koje stranke koje bi to promijenilo. Vide li ljudi konkretnu osobu koja će biti premijer(ka), koji bi, ne preko noći jer su za to nužne godine, poslagao gospodarstvo, socijalne službe, ujednačio razvoj zemlje da budemo razvijeni kao Češka, Slovačka i Slovenija? Ali politika koja ne donosi probitke u jednom mandatu pa svi idu po logici “budi što efektniji u napadu, poderi zakon, prolij nešto u Saboru i pričaj o ustašama i partizanima” – zaključuje Petak.

