Što sve piše u pismu Filipa Zavadlava sutkinji: 'Ne pada mi na pamet baviti se vašim pitanjima'

Filip Zavadlav, kojemu se na Županijskom sudu u Splitu sudi za trostruko ubojstvo u splitskom Varošu, pisao je sutkinji Višnji Strinić. Pismo je na talijanskom jeziku, kojim se Zavadlav isključivo služio i na početku ponovljenog suđenja, zbog čega je prošlog ponedjeljka poslan na psihijatrijsko vještačenje, a postupak je do daljnjega prekinut. "Malo sam tužan jer ste prošli put prekinuli sudsku raspravu i niste htjeli sa mnom razgovarati, samo se nadam da niste previše ljuti na mene", napisao je Zavadlav. Razlog zbog kojega joj piše je to što smatra da je zakazivanje rasprave u 9.30 prerano, s obzirom na to da ga na sud u Split dovoze iz zatvora u Gospiću.

Rano se diže

"Moram se ustati prije 4.30 i potom putovati vezan u vozilu pravosudne policije, a ovo je problem još i više jer je trenutačnom okrivljeniku propisana psihijatrijska terapija, iako ja mislim da mi ne trebaju ovi lijekovi", napisao je i zamolio sutkinju da ne zakazuje raspravu prije podneva.

"Zapravo je velik problem što svaki put ispred suda osjećam vrlo jako glavobolju, zbunjen sam, smeten i ne razumijem što se tamo govori. Također, preplašen sam zbog šaptajućih glasova koji dolaze s prozora vaše dvorane i iz elektroničkih instalacija", napisao je Zavadlav sutkinji Strinić, a potom se osvrnuo upravo na nju.

"Najveći strah imam od vas jer mi se činite kao jedna zaista okrutna žena, za sljedeći put kad ćemo se susresti želim da na raspravu pozovemo ovlaštenog stalnog objašnjivača i sudskog prevoditelja", napisao je i timeo najavio da se i dalje planira služiti talijanskim jezikom u sudnici.

30.01.2023., Split - Zapocelo ponovljeno sudenje Filipu Zavadlavu na Zupanijskom sudu u Splitu. Filip Zavadlav Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

"Također vas želim informirati da ja nemam vremena za gubljenje na vas i vaše sudačke priče. Ne pada mi na pamet baviti se vašim pitanjima, mnogo je brodova i drugih država koje me čekaju da ih posjetim", poručio je i poželio joj svako dobro i mnogo sreće i uspjeha. "I naravno, Višnja, ugodan dan", intimno joj se obratio na kraju u pismu napisanom na lošem talijanskom jeziku.

Razgovarali smo s Tadišom Miloševićem, braniteljem Filipa Zavadlava. Kaže da nije riječ o strategiji obrane. On nije znao da će njegov branjenik pisati sutkinji.

On je već treći odvjetnik koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti nakon što je od daljnje obrane odustao zagrebački odvjetnik Branko Šerić koji ga je zastupao tijekom prvog sudskog postupka, ali mu je koncem prošle godine otkazao punomoć. Sud je prvo izabrao odvjetnicu Ivanu Šamiju da ga brani po službenoj dužnosti, ali je ona zatražila razrješenje jer u drugom slučaju brani Jerka Malvasiju, koji je navodno trebao biti četvrta žrtva Zavadlavova pohoda. Nakon toga mu je dodijeljen odvjetnik Darko Stanić, koji je nedugo poslije obavijestio Županijski sud da ne može braniti Zavadlava zbog razlika u koncepciji obrane i na koncu je odlučeno da ga zastupa splitski odvjetnik Tadiša Milošević, koji je također bio iznenađen prošli tjedan kada je Zavadlav u sudnici govorio isključivo na talijanskom jeziku. Ipak, ne namjerava mu otkazati punomoć.

- Dogovorili smo se da ću ga zastupati na sljedećem ročištu, dođe li do nastavka suđenja - izjavio je Milošević.

Tražio prevoditelja

Sutkinja Višnja Strinić, koja je u jednom trenutku pokazala da talijanskim vlada bolje od njega (upozorivši ga da joj se ne obraća s gospođo, već sutkinjo) u više navrata ga je upozorila da na pitanja mora odgovarati na hrvatskom jeziku. Nije htio, tražio je prevoditelja, pa se tako i nije izjasnio o krivnji pa je sudsko vijeće odlučilo prekinuti postupak.

Ima li Filip Zavadlav zaista duševnih teškoća, je li raspravno sposoban i u stanju pratiti suđenje ili glumi pokušavajući si olakšati poziciju, odredit će psihijatrijski vještaci u Psihijatrijskoj klinici Vrapče.

Filip Zavadlav je prošle godine, na prvom suđenju, bio osuđen na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora zbog ubojstva Marina Bobana (25), Jurice Torlaka (37) i Marina Ožića Paića (25), 11. siječnja 2020. Za svako od ubojstava je dobio po 15 godina, za nedopušteno držanje oružja osuđen je na godinu dana, a za općeopasnu radnju na dvije godine zatvora. Kao olakotna okolnost u obzir su mu uzete teške obiteljske prilike i smanjena ubrojivost, dok je njegov tadašnji odvjetnik Branko Šerić tijekom cijelog procesa i u žalbenom postupku tvrdio da je Zavadlav za vrijeme počinjenja kaznenog djela bio neubrojiv.

Visoki kazneni sud ukinuo je dio prvostupanjske presude vezan za optužbu da je planirao osvetu osobama iz narkomanskog miljea koje su iznuđivale, prijetile i fizički napadale njegova brata te njega osobno. Taj sud smatra kako zasad nije prihvatljiv stav prvostupanjskog suda o nedokazanosti postupanja iz bezobzirne osvete. Splitski Županijski sud zato iznova treba provesti raspravu, a posebnu pozornost treba posvetiti utvrđivanju postojanja motiva za ubojstva.