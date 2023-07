Što se događa u Francuskoj: Neredi rastu jer solidarnosti između 'lijevih' i 'desnih' nema

Na dostojanstven način u krugu obitelji i prijatelja u subotu je pokopan dječak Nael, kojeg je u Nanterreu, u predgrađu Pariza, ustrijelio policajac tijekom prometne kontrole, a njegovo je tijelo pokopano na groblju Mont Valerian u istom predgrađu. Odvjetnici dječakove obitelji zamolili su medije da ne dođu na ispraćaj "iz poštovanja prema privatnosti ožalošćene obitelji".

Gdje su vam djeca?

Prosvjedi i nasilje nastavili su se unatoč apelima koje je uputila majka Menia Marzouki da ni policija ni vlast nisu krivi za smrt njezina sina, već osobno policajac koji će za to odgovarati pred licem pravde. S obzirom na to da su mirni prosvjedi prerasli u nasilje, štoviše, prosvjednici su napadali javne zgrade poput gradskih vijećnica, knjižnica i policijskih postaja. No kako je tjedan odmicao, njihov se fokus preusmjerio na pljačku trgovina, trgovine Zare i Nikea u Parizu bile su opljačkane, ali opljačkani su i supermarketi te manje trgovine diljem zemlje – manje trgovine koje prodaju cigarete i duhan također su prijavile provale i pljačke.

Vlada je širom zemlje rasporedila 45 tisuća policajaca i nekoliko oklopnih vozila ne bi li suzbila najgoru krizu u mandatu predsjednika Emmanuela Macrona od prosvjednog pokreta "Žutih prsluka". Zapaljeno je više od 1300 automobila i izazvano 2560 požara na cestama, a napadnuta je i 31 policijska postaja. Uhićeno je oko 1500 ljudi, i to mahom mladih jer je prosječna dob uhićenih 17 godina. Francuski predsjednik Emmanuel Macron uputio je oštru kritiku na račun obitelji maloljetnih dječaka koji sudjeluju u prosvjedima u kojima napadaju policiju, pljačkaju i pale sve pred sobom.

– Roditelji moraju znati gdje su im djeca i moraju ih spriječiti u sudjelovanju u nasilju – kazao je Macron te osudio "neprihvatljivo iskorištavanje" ubojstva mladića Naela koje je počinila policija u glavnom gradu Parizu ukazujući na prisutnost organiziranih ekstremističkih skupina među prosvjednicima. Macron je od platformi društvenih medija zatražio da sa svojih stranica uklone "najosjetljivije" snimke nereda i da prijave vlastima identitet korisnika koji potiču nasilje.

Ono što najviše zabrinjava Francuze jest to što su prosvjednici provalili u nekoliko trgovina oružjem i uzeli naoružanje što bi moglo biti kobno kako za prosvjednike tako i za policajce. Direktorica istraživačkog Programa SEE pariškog instituta IDI, dr. sc. Sanja Vujačić, koja već godinama živi u Parizu, kazala je za Večernji list da je neposredni povod današnjih nemira loša policijska procjena tijekom inicijalno bezazlene prometne kontrole, zbog koje je život izgubio 17-godišnji Nael.

– Naravno, maloljetnik nije zaslužio umrijeti zato što se nije htio zaustaviti. Policajac je odmah uhićen i protiv njega je pokrenut kazneni postupak. Međutim, žurno se mobilizirala i "nova ljevica", antirasistički aktivisti, pa čak i UN. Pojavila se sumnja da se radi o rasističkom ispadu, odnosno francuska policija optužena je da je rasistička, da češće kontrolira osobe čije fizičke karakteristike ne odgovaraju onima francuskih starosjedilaca. I, to je onda bio dobar pretekst za pobunu u predgrađima francuskih gradova u kojima prevladavaju doseljenici iz zemalja Magreba, odakle Nael vuče podrijetlo.

Pretekst za uništavanje urbane infrastrukture, demoliranje i pljačkanje trgovina kako bi se dokopalo zadnjeg modela iPhonea, Macbooka, tenisica… – govori dr. sc. Sanja Vujačić ističući kako francuski građani sve manje vjeruju u politiku. Kao i "nova ljevica", čije se djelovanje rezimira na liberalni aktivizam. Opasan aktivizam jer je bez političke dimenzije. On potlačenost i ranjivost koje denuncira ne želi mijenjati, nego samo valorizirati. Ukinuo je klasnu solidarnost. Stoga se prosvjedi i pobune izmjenjuju, ali se ne susreću. Nema konvergencije svih socijalnih borbi, jer one nemaju zajedničko ideološko uporište.

Obiteljsko-klanovski zakoni

U međuvremenu, kao u 18-mjesečnom prosvjedovanju "Žutih prsluka", vlasti računaju na neorganiziranost i manjak socijalne svijesti buntovnika koji ne žele mijenjati neoliberalni sustav, nego se nasilu obogatiti i uzdići na hijerarhijskoj ljestvici, napomenula je dr. sc. Vujačić, koja vjeruje da su velike šanse da se buntovnici smire do iduće prilike. – Prvo zato što nisu organizirani. Nemaju vođe i nemaju političke zahtjeve pa vlasti nemaju s kime pregovarati.

Drugo, zato što u zonama u kojima žive ne vladaju zajednički republikanski zakoni, nego obiteljsko-klanovski. Neredi perturbiraju narkobiznis pa je moguće da narkobosovi primire svoje trupe. Treće, upravo zahvaljujući biračkom tijelu iz tih zona bezvlašća, a koje se odazvalo pozivu vođe nove ljevice Jean-Luce Mélanchona (stranka Nepokorenih) da glasuje protiv nacionalističke desnice Marine Le Pen, predsjednik Macron osvojio je drugi mandat. Stoga je problemu prisiljen prići "u rukavicama". Manjak klasne solidarnosti između "lijevih i desnih" birača čini da nered raste. Lako bi mogao izmaknuti kontroli – zaključila je dr. sc. Sanja Vujačić.

