Što o Milanovićevoj izjavi kažu Penava, Grmoja, Peović...: Hrvatska ni u što ne treba prva srljati

Ne podržavam ideju o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj zato što ne podržavam upetljavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba. Korektni smo, solidarni i to je to. Dalje od toga ne. Kao vrhovni zapovjednik neću to odobriti. Nisam čuo za prijedlog, ali unaprijed kažem to mi se ne sviđa, to je dovođenje rata u Hrvatsku - vrlo je jasan jučer u svojoj izjavi bio predsjednik Zoran Milanović. I sasvim očekivano te njegove riječi nisu mogle proći bez odjeka i reakcija. Pa i u Rusiji gdje je Milanović, kako danas javljaju mediji, postao zvijezda tamošnjih medija. Što na sve to kažu domaći političari?

- Mora nam biti jasno da je rat u Ukrajini rat koji ima veze s Europom. Rat koji Ukrajina vodi vezan je i uz sve druge zemlje Europe. I ako se odluči da se u svim članicama Europske unije i NATO-a,a Hrvatska je članica oba saveza, obučava dio ukrajinskih vojnika, onda u tome i Hrvatska treba sudjelovati. No, ako ne bude takve odluke, da se u svim članicama EU-a i NATO saveza obuka mora provoditi, onda treba vidjeti koji su razlozi za neku takvu ideju i u tom slučaju predsjednik države ima potpuno pravo preispitati takvu odluku. U tom slučaju bilo bi dobro sjesti, razmisliti i promisliti, napraviti ozbiljan sastanak i tek nakon ozbiljne rasprave odlučiti. U tom slučaju ja bih tražila objašnjenje i argumente zašto zašto takvu obuku provoditi baš u Hrvatskoj, koliko bi dugo ona trajala, u kojem bi bila obliku, koliko bi to ljudi došlo na tu obuku, gdje, u kojim uvjetima bi to bilo, hoće li to biti samo neko školovanje... Ovo sad je samo vijest bez ijednog podatka pa se ništa konkretnije i ne može reći - kazala nam je čelnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

Vrlo jasan stav o ovom pitanju ima čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava.

- Smatram da se na taj način, obukom ukrajinskih vojnika u našoj zemlji, ne trebamo uvlačiti u taj sukob. Pomoći Ukrajini u obrani njene zemlje, svakako, ali izravno obučavati vojsku koja je izravno u ratu, to nikako. S obzirom da smo mala zemlja, zbog naših geostrateškim odnosa, zbog demografskog sloma, zbog krize u koju sve više tonemo, zbog ovisnosti o uspjehu turizma, zbog svega toga dovoditi Hrvatsku neposredno u kontekst ratnih zbivanja kroz obuku jedne od zaraćenih strana, to ne bi trebao biti interes Hrvatske. Svoju sudbinu i svoju budućnost ne trebamo izlagati takvim opasnostima. Znači, pomoći - da, ali izravno se uključivati - ne. Time bismo postali meta. A to bi bilo suludo, pogotovo za državu koja je ne tako davno imala rat. Ukrajina ima dovoljna teritorija da se takva obuka njihovih vojnika obavlja tamo. Domovinski pokret ne podržava niti bi podržao takvu obuku u našoj zemlji - decidiran je Penava.

Nikola Grmoja iz Mosta smatra da Ukrajini treba pomoći, pa ako treba i primiti pritom ukrajinske vojnike na obuku, ali jedino pod uvjetom da takva odluka bude donesena i obvezujuća za sve sve članice EU i NATO saveza.

- Ne vidim razlog da Hrvatska u tome prednjači. Bez zajedničkih odluka EU i NATO saveza nema smisla da Hrvatska u tome bude prva - istaknuo je Grmoja.

- Potpuno se slažem s predsjednikom Milanovićem. On je sve rekao. No, mogu dodati, nama hrvatski interes treba biti na prvom mjestu. Usto, nama je i naša vojska u jadnom stanju. I treće, svu pomoć koju smo mogli mi smo Ukrajini već poslali. I tu bismo se trebali zaustaviti. Sve ostalo bilo bi uvlačenje Hrvatske u imperijalistički rat koji vode Amerika i Rusija preko leđa jadnih Ukrajinaca. Nisam vidio da ukrajinski predsjednik Zelenski u svojim apelima traži humanitarnu pomoć, nego stalno ponavlja i traži samo oružje. Ne govori se ni o primirju. Hrvatska je bila u ratu i bilo je 20-primirja. I vanjski su promatrači tada inzistirali na primirjima a sad netko tamo jako potpiruje taj rat u Ukrajini i ne bih htio da Hrvatska u tome sudjeluje - jasan je čelnik HSS-a Krešo Beljak.

- Mi ćemo danas poslijepodne imati sjednicu predsjedništva stranke pa smo se dogovorili da ćemo i o toj temi malo porazgovarati. Treba vidjeti na što se to točno odnosi, od kuda je došla ta ideja, tko bi u svemu tome trebao sudjelovati, hoće li i druge članice NATO saveza biti obuhvaćane time.... Ima tu pitanja na koje treba dobiti jasne odgovore prije nego što se donese neki stav. Zato ne bih ništa govorio prije nego što doznam više i prije nego s kolegama o tome porazgovaram na sjednici našeg predsjedništva - kazao nam je Davorko Vidović iz Socijaldemokrata.

Emil Daus iz IDS-a dijeli Milanovićevo mišljenje. Kaže da je i on na tragu stava da se Hrvatska ne treba uvlačiti u nešto što nije potrebno.

- Ne treba nikuda srljati na prvu. Ako tako nešto nije dogovoreno i obaveza za sve članice EU i NATO, onda Hrvatska u to ne treba srljati - reče Daus.

Katarina Peović iz Radničke fronte kazala je pak da o toj temi nema nikakvo mišljenje pa je zato i ne bi komentirala.

- Iritantno mi je kojim se mi sve temama bavimo, a pred nama je najvažniji zakon za našu zemlju, Zakon o radu - reče Katarina Peović.

A Vesna Vučemilović iz Hrvatskih suverenista ističe kako nije isto slati Ukrajini pomoć i primiti njene vojnike na obuku.

- Ukrajina nije članica NATO saveza i zato tako nešto nije laka odluka, sve treba uzeti u obzir. I pozitivne i negativne strane takvog poteza jer bismo mogli postati aktivan član sukoba čime bismo se izložili raznim rizicima. Zato bi se time trebali baviti ljudi koji su za to stručni i zaduženi. Na kraju krajeva, mi još uvijek ne znamo kako došlo do pada onog drona usred Zagreba. Očito je da problemi postoje i u našoj vojsci pa je pitanje koliko ima smisla da Ukrajinci dolaze kod nas na obuku. Znači, pitanje je i stanja naših snaga, iako se mora naglasiti da naše vojne misije, ma gdje god odu, uvijek su jako dobro ocijenjene. No, moguća obuka ukrajinskih vojnika kod nas nešto je što ne treba uzeti zdravo za gotovo. O tome treba ozbiljno promisliti i vidjeti kakve bi to konzekvence moglo imati. A treba imati na umu i okruženje u kojem se Hrvatska nalazi. Moram priznati, ne bih baš kao Milanović odmah ispalila bilo što, već bih prepustila onima koji su za to mjerodavni da oni donesu odluku i procijene koji su i kakvi rizici za našu zemlju - kazala nam je Vesna Vučemilović.

VIDEO Milanović preko noći postao zvijezda ruskih naslovnica: 'Predsjednik Hrvatske kritizirao je ideju o obuci ukrajinske vojske'