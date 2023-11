Što kada vozači odbiju alkotestiranje? Postoje određene mjere, a jedan slučaj to i dokazuje

Brojni vozači dosad su se tijekom kontrole policije vjerojatno povrgnuli alkotestiranju, pogotovo ako se radilo o kasnim noćnim satima, kada je veća vjerojatnost da se vozači vraćaju iz druženja koja često uključuju i alkohol. Ipak, alkotestiranje koje policija zahtijeva vozači mogu i odbiti, no za to su im predviđene i određene sankcije. Ako se to pak i dogodi, nalaže Prekršajni zakon, vozač će biti smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva, ali ne u trajanju dužem od 12 sati.

Kako prenosi Revija HAK, policajci za ovom mjerom mogu posegnuti ako osoba pokazuje znakove utjecaja opojnih sredstava, a okolnosti upućuju da bi mogla nastaviti s počinjenjem prekršaja. Osim toga, navodi se, policija može odrediti i premještanje motornog vozila također ne duže od 12 sati, osim ako vlasnik nije različit od vozača, jer će u tom slučaju premještaj vrijediti do prestanka mjere. U ovim svim slučajevima troškove premještaja vozila snosi vozač.

U praksi ovi slučajevi pokazuju što se događa kada vozač doista i odbije alkotestiranje. Jedan slučaj s Općinskog suda u Bjelovaru tako je ovog listopada kaznio vozača 1.100 novčane kazne, a u to mu se uračunava i vrijeme koje je proveo u policiji od dva dana, zbog čega se smanjila na 1.020,46 eura. Osim toga, zabranilo mu se upravljanje vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca, pri čemu se također uračunava i jedan dan na temelju pravomoćne naredbe o određivanju mjere opreza.

Policija je spornog dana uočila vozača koji je povremeno djelmično prelazio u lijevu traku, zbog čega je bio i zaustavljen. Vozač je potom i odbio alkotestiranje i nije ponudio valjan argument, zbog čega je bio i priveden.

