Stiže promjena vremena koju će mnogi jedva dočekati: 'Atmosfera će biti znatno nestabilnija'

Svi oni koji su jedva podnijeli visoke temperature koje su obilježile posljednjih par dana, olakšanje bi mogli dočekati u nedjelju kao i u ostatku tjedna.

- Sjeverni i sjeveroistočni vjetar u kopnenom području će i dalje povremeno biti i jak, a bura na Jadranu mjestimice na udare i olujna, i to ne samo podno Velebita, nego i još kojegdje. Atmosfera će biti znatno nestabilnija nego prošlih dana pa će povremeno biti pljuskova s grmljavinom, ponegdje i u obliku olujnih nevremena, i to uglavnom u unutrašnjosti, ali se ne smiju isključiti ni na Jadranu - navodi meterolog DHMZ-a mr. sc. Dragoslav Dragojlović za HRT.

U nedjelju se očekuje djelomice sunčano vrijeme, a uz umjerenu naoblaku mogući su lokalni pljuskovi i grmljavima.

- Puhat će povremeno umjeren sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 20 °C, a dnevna između 29 i 32 °C. Manje vruće bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Uz umjeren i jak razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina. Povremeno će puhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorskim krajevima djelomice sunčano, samo je ponegdje moguć kratkotrajan pljusak - navodi meterolog.

U noći i ujutro puhat će jaka, podno Velebita i olujna bura, koja će tijekom dana malo oslabjeti. Očekuje se jutarnja temperatura zraka od 14 do 16 °C, uz obalu između 22 i 26 °C. Dnevna od 25 do 27 °C, na moru između 31 i 33 °C.

- U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće, a u njezinoj unutrašnjosti, uz umjeren razvoj oblaka, može biti lokalnih pljuskova. Puhat će povremeno umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 23 °C, uz obalu između 25 i 29 °C, a dnevna od 33 do 37 °C. Podjednaka temperatura zraka i na jugu Hrvatske, gdje će biti obilje sunčana vremena. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni.

Vremenska prognoza za idući tjedan

- Idućih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Uz povremeno više oblaka mjestimice će biti kiše, pa i u obliku pljuskova, osobito u ponedjeljak, a u utorak uglavnom na istoku. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu i dalje pretežno sunčano i vruće, ali ne i potpuno stabilno. Ponegdje može biti kratkotrajnih pljuskova, ponajprije na južnom dijelu. Puhat će umjerena i jaka, u utorak na sjevernom dijelu i olujna bura, a na južnom većinom umjeren sjeverozapadnjak, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

