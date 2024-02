Stipić: 'Ovdje smo zbog koeficijenata, i to je tek početak'

"Da je u školi raditi lako, u školi bi radio svatko", "Di si, radosti, adio, znanosti", "Za znanost ja bih dao sve – samo koeficijent ne!" – sadržaj je samo nekih od transparenata koje su nastavnici, profesori i znanstvenici, nezadovoljni predloženim koeficijentima, donijeli jučer na prosvjed na Markov trg, a onamo su stigli predvođeni čelnicima sindikata Preporod i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

"Ovdje smo zbog politike koja ne cijeni znanost i stručnost, ali potiče osrednjost i nekritičnost. Tom politikom impregniraju ovo društvo. U ovom društvu dulje vrijeme vlada antiintelektualna klima. Ljudima koji obrazuju buduće liječnike i inženjere ovi su koeficijenti poruka da su nebitni. Zato smo danas ovdje" rekao je Matija Kroflin, tajnik Nezavisnog sindikata visokog obrazovanja i znanosti. Da je ovo tek početak, poručio je pak Željko Stipić, čelnik sindikata Preporod.

"Svaka Vlada samo dijeli ono što je već uzela. Podanicima i slugama se dijeli, građanima ne. Više koeficijente odavno smo zaslužili. Nismo se mi okupili ovdje ni zbog Lipe ni zbog Radosti. Zbog koeficijenata smo ovdje. Ovo nije kraj, ovo je početak" kazao je Stipić.

GALERIJA: Dio sindikata nije bio na prosvjedu, Šprem objasnila: 'Podcjenjivanje učiteljske profesije je neprihvatljivo'

A početak o kojem govori zapravo su već poduzete sindikalne aktivnosti, iako još uvijek traje rok za očitovanje Vlade o svim zahtjevima sindikata. Uostalom, sindikate u obrazovanju u ovoj godini tek očekuju pregovori o temeljnom kolektivnom ugovoru, granskom kolektivnom ugovoru, kao i pregovori o osnovici plaće, što također mijenja financijsku sliku zaposlenih u sustavu odgoja i obrazovanja. No to nije spriječilo okupljene da jučer na Markovu trgu uzvikuju: "Štrajk, štrajk", iako do ostvarivanja prava na štrajk ipak postoje zakonom definirani preduvjeti – prvi je spor oko kolektivnog ugovora , za koji pregovori nisu ni počeli, a drugi su gospodarski i socijalni interesi, poput neisplate plaće zaposlenima u sustavu odgoja i obrazovanja.

"Fiskalno ova država stoji jako dobro. Imamo privilegirani pristup jeftinom europskom novcu. Preživjeli smo potrese, pandemiju, inflaciju. Politika ima volju za povećanje plaća. I nakon svega, imamo ovo na stolu. Kako onda ne biti frustriran" poručio je na prosvjedu Tvrtko Smital, član Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Iako su jasno poručili da učitelji nisu do kraja zadovoljni Vladinom uredbom, jučerašnjem prosvjedu nisu se željeli pridružiti članovi ni čelnici Sindikata hrvatskih učitelja, najvećeg sindikata u sustavu odgoja i obrazovanja. Oni su ovo vrijeme iskoristili da bi prikupili svu argumentaciju, čekaju Vladino očitovanje i jasno poručuju: "Nema razloga da se ne uvaže naši argumenti." U tome zahtjevu koji su odaslali Vladi tražili su da se učitelji, profesori, stručni suradnici i svi ostali zaposlenici uvrste u viši platni razred, a tek nakon svih pravnih koraka i ishoda odlučivat će o sindikalnim akcijama. Trenutačno se, naime, učitelji, profesori i ostali suradnici nalaze u sedmom platnom razredu koji završava s koeficijentom 2, a prelazak u osmi platni razred osigurao bi im koeficijente u rasponu od 2,01 do 2,30.

"Prosječna plaća učitelja – najsigurnije je govoriti o bruto iznosu, a kad mi kao sindikat naručimo obračune, tada gledamo najcrnju moguću varijantu, dakle učitelj s visokom stručnom spremom i 20 godina radnog staža, samac u Gradu Zagrebu, ima bruto plaću 1796 eura. To je plaća za siječanj" kazala je gostujući u Večernjakovoj emisiji Sanja Šprem, čelnica Sindikata hrvatskih učitelja.

Kazala je da ne vidi razlog da Vlada odbije njihove zahtjeve, ali da njoj osobno, a i članovima njezina sindikata, jučer nije bilo mjesto na prosvjedu. Sindikalne akcije ne odbacuje, ali tek onda kad se ispoštuju sva pravila "borbe".

"Ne bojimo se prosvjeda, nego jednostavno u bilo kojim akcijama biramo partnere koji su iskreni. Kad smo u štrajku 2019. ulazili u borbu za koeficijente , koji su u samostalnoj ingerenciji Vlade, tada je Sindikatu znanosti bilo posve normalno da se nađemo u istom koeficijentu, a danas smatraju da početna plaća učitelja i asistenta predavača ne može biti ista. Takvo je podcjenjivanje učiteljske profesije unutar vertikale obrazovanja neprihvatljivo. Što se tiče drugog sindikata, ne mogu kao učiteljica stajati na prosvjedu s nekim kome je simbolika prosvjeda bejzbol palica " kazala je za Večernji TV Sanja Šprem.

Sindikat hrvatskih učitelja nije se priključio štrajku, čekaju odgovor Vlade na njihov zahtjev da se učitelji, profesori i stručni suradnici uvrste u viši platni razred.

