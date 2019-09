Kristian Vukasović umro od zatajenja srca, na tijelu imao ozljede

Kristian Vukasović, 18-godišnjak koji je umro u splitskom KBC-u, gdje su ga doveli iz zatvora na Bilicama u kojem je bio zbog podmetanja požara, umro je prirodnom smrću, najvjerojatnije uslijed zatajenja rada srca. Na tijelu su mu pronađeni i brojni krvni podljevi trbušne stijenke, po nogama i glavi, ali su po ocjeni vještaka okarakterizirani kao lakše ozljede koje nisu utjecale na smrtni ishod.

Nalaz obdukcije Kristiana Vukasovića, zaprimljen je u petak u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, mjesec dana nakon Kristianove smrti.

-Mogu vam potvrditi da je u ODO u Split stigao Zapisnik o vanjskom pregledu i obdukciji i ništa više od toga. Ne možemo davati analize tog nalaza – rekla nam je Rene Laura, glasnogovornica DORH-a.

Zapisnik o obdukciji dr. Antonia Alujevića, stalnog sudskog vještaka specijalista patološke anatomije i sudske medicine, dobila je i obitelj Kristiana Vukasovića te njihov odvjetnik Vinko Ljubičić koji žele rasvijetliti tko je kriv za smrt mladića koji je bolovao od ADHD-a i imao poremećaj piromanije, a sustav ga je jednostavno "samljeo" jer kada je jednom ušao u zatvor iz njega nije živ izašao.

-Vještak je u svom mišljenju kao uzrok smrti naveo prirodnu smrt, najvjerojatnije zbog zatajenje srca radi iznenadnog zastoja tj. zloćudne aritmije - poremećaja ritma rada srca. Nalaz je u potpunosti očekivan imajući u vidu dosadašnju medicinsku dokumentaciju Kristiana Vukasovića s kojom smo raspolagali, osobito iz Bolnice za osobe lišene slobode u Zagrebu. Sve je to konstatirano i u otpusnom pismu iz splitskog KBC-a pa ovaj nalaz treba gledati u tom širem kontekstu – kaže odvjetnik Ljubičić. Potvrđuje kako u nalazu stoji da je došlo do iznenadnog zastoja rada srca i to je neposredni uzrok smrti.

Foto: Miranda Cikotić/PIXSELL

-Nema govora o nasilnoj smrti uzrokovane nekakvim fizičkim aktivnostima. Ali, u nalazu postoje konstatacije da je došlo do brojnih fizičkih oštećenja, podljeva, a konstatirani su i mogući mehanizmi njihovoga nastanka. Konstatiran je i podljev mekog oglavka s lijeve strane, edem i početna upala pluća, omekšavanje odnosno smrt mozga. Moja je procjena da su sve ove ozljede, ovakvo stanje vitalnih organa, uvjetovane općim psihičkim stanjem Kristiana Vukasovića u zadnja tri mjeseca, nakon uhićenja od 1. travnja ove godine – kaže Ljubičić.

Naime, Kristijan Vukasović uslijed dijagnosticiranih poremećaja u zatvorskoj je ćeliji bio uplašen, silno uznemiren i više puta su ga vozili u zatvorsku bolnicu u Zagreb, davali mu jake sedative i vraćali ga nazad na Bilice.

- Okruženje u kojem je bio, uvjeti u kojima je boravio, način na koji je tretiran i neprepoznavanje njegovog stanja... Po meni, nedvojbena je uzročno-posljedična veza s krajnjim ishodom – kaže Vinko Ljubičić.

Slobodna Dalmacija objavila je nalaz patologa koji je naveo je utvrdio brojne manje krvne podljeve prednje trbušne stijenke za koje je zaključio da su mogle nastati samoozljeđivanjem, primjerice štipanjem. Više krvnih podljeva uočio je na prednjoj strani desne natkoljenice, a mogle su nastati udarcima tupo tvrdim sredstvom silom srednjeg intenziteta ili udarcem nogu ili zapinjanjem ili posrtanjem o tupo tvrdo sredstvo. I na koncu, patolog je unutrašnjim pregledom našao podljev na tjemenu, edem i početnu upalu pluća. Na kraju je zaključio da se navedene ozljede ne mogu dovesti sa sigurnošću u uzročno posljedičnu vezu sa smrtnim ishodom.

Međutim, podljevi na nogama i tjemenu nastali su u vrijeme dok je Kristijan Vukasović bio u istražnom zatvoru pa će vjerojatno zanimanje istražitelja i odvjetnika obitelji Vukasović biti usmjereni i na otkrivanje načina kako ih je zadobio.

-Ja ću poduzeti sve na zakonu zasnovane korake da utvrdimo odgovornost za smrt Kristiana Vukasovića. O tužbi je prerano govoriti, nalaz sam dobio tek danas, prvo ću ga dobro proučiti – kaže odvjetnik Ljubičić.