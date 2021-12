Štene njemačkog ovčara najnoviji član obitelji Biden: 'Dobrodošao u Bijelu kuću, Zapovjedniče'

U Bijelu kuću u ponedjeljak je stigao novi stanovnik predsjedničke rezidencije, štene njemačkog ovčara po imenu "Commander" (Zapovjednik), kojega je predsjednik Joe Biden s ponosom predstavio.

“Dobrodošao u Bijelu kuću, Zapovjedniče”, tvitao je Biden uz fotografiju šteneta koje trčkara s teniskom loptom u gubici.

Welcome to the White House, Commander. pic.twitter.com/SUudQnPv29