Stav prema Palestini u mnogim zemljama odlučuje o ishodu izbora

MILJENKO JERGOVIĆ

Mario Banožić ili što je u današnjoj Hrvatskoj čovjeku korisnije: biti neprijatelj ili zaboravljiv pred sudom

Šest mjeseci kasnije se o Banožiću više ne misli kao o ministru obrane, visokom HDZ-ovom stranačkom dužnosniku, pripadniku hrvatske narodne kreme i elite, nego se o Mariju Banožiću misli kao o - bivšem. S tim da je ta “bivšost” trajno uvjetna. Jer on je i dalje pod apsolutnom zaštitom, bez koje može ostati jedino ukoliko se svojevoljno, u nastupu ludila, odrekne svojih. A on to, naravno, neće učiniti