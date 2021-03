Oštetila tuđi auto na parkingu, reakcija vlasnika oduševila milijune

Kako male divne geste mogu ganuti mnoštvo ljudi diljem svijeta, najbolje svjedoči događaj koji se zbio u Amarillu, gradiću u američkoj saveznoj državi Teksas. Zahvaljujući društvenim mrežama snimka je pregledana više od 14 milijuna puta i zaradila preko tri milijuna "lajkova".

Na snimci objavljenoj na popularnoj mreži TikTok, može se vidjeti kako muškarac mirno i ljubazno reagira nakon što saznaje da mu je starija gospođa "zakačila" automobil na parkingu, i k tome još priznaje da je on kriv.

- Koliko je loše - pita muškarac. Ispostavlja se da se radi samo o ogrebotinama, a muškarac dodaje: - U redu je. Nisam trebao tamo parkirati.

I dalje zabrinuta gospođa pita ga hoće li moći to sanirati, a on ju tješi da je to sitnica, a zatim ju pita je li njen automobil oštećen i je li ona dobro.

Obična lijepa gesta oduševila je korisnike TikToka.

"Da su svi ovakvi, svijet bi bio bolje mjesto", "Ovo mi je vratilo vjeru u čovječanstvo", "Tako strpljiv i ljubazan. Oduševilo me ovo", samo su neki od brojnih pozitivnih komentara.