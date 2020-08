Starica se vratila iz mrtvih: Pokušala pobjeći iz mrtvačnice, radnica doživjela 'šok života'

Zinaida Kononova (81) proglašena je mrtvom nakon operacije crijeva u jednoj ruskoj bolnici. Obitelj je obaviještena i počela je planirati njezin sprovod, a onda je uslijedio neočekivani šok.

Pacijentica je u petak oko 1 sat ujutro odvedena u mrtvačnicu u središnju bolnicu Gorshechensky. Gotovo sedam sati kasnije, radnica mrtvačnice je "doživjela šok života" kada je baku zatekla na podu. Naime, žena je pala dok se pokušavala spustiti sa stola mrtvačnice i pobjeći, prenosi Mirror.

