Starac preživio u jami. Susjed: Vidio sam da miče ustima. Kažem mu 'Pajo', a on meni 'Pere pomozi'

Četiri dana trajala je potraga za 84-godišnjim Josipom Pajićem, iz Jadrtovca kod Šibenika i kad su već mnogi izgubili nadu starac je u subotu u 19,45 sati pronađen živ i komunikativan u jami dubokoj tri metra niti stotinjak metara udaljenoj od njegove kuće. Kako je starac uspio preživjeti četiri dana i noći bez vode i hrane u ovim trenucima se još uvijek nagađa.

Prema informacijama koje smo dobili od njegovog sina osim nekoliko modrica najveći problem je bio u tome što je 84 -godišnjak bio potpuno dehidriran.

"Nestao je u srijedu i odmah je GSS pokrenuo operativne radnje, bili su super. Jučer je velika grupa ljudi tražila, svi zajedno. Bio je i helikopter, dronovi, sve je trajalo četiri dana. Ja sam išao kositi u pet sati. Pokosio sam sve okolo. Trebao sam u ponedjeljak pokositi. Nisam pokosio oko jame i kada sam došao blizu jame vidio sam jednu cipelu. Skinuo sam masku, vidio sam drugu i hlače. Onda sam došao tu i vidio sam njega i vidim da miče ustima. Kažem mu 'Pajo', a on meni 'Pere pomozi'. Sve sam skinuo sa sebe. Otrčao sam do njegovog sina. Zvali smo Hitnu, došli smo. Vozač Hitne se spustio odmah dolje i počeo razgovarati, stavili su ga na nosila. GSS je stigao i onda su ga izvadili, došli su i vatrogasci. Bio je pri svijesti", ispričao je Petar Morović .

Morović je rekao da ne zna kako je njegov susjed pao. "Treba biti priseban, vidio sam i gore situacije. Rekli su mi da je sada dobro", rekao je susjed koji je pronašao 84-godišnjeg susjeda.

"Svi smo tuda prolazili dok smo ga tražili i puno hvala GSS - u i svima ostalima, no pronašao ga je i to sasvim slučajno susjed koji je došao tu kositi susjedi travu. Sreća da je to išao napraviti u subotu, a ne u ponedjeljak, kako je prvotno mislio, jer tko zna da li bi po ovim vrućinama otac toliko izdržao. Susjed je slučajno gledao u tom pravcu i pored jame vidio dijelove očeve odjeće i kada zazvao oca po nadimku otac mu je uzviknuo 'Pomozi mi'. Veselju nije bilo kraja kada smo ga izvukli i samo znam da je govorio da je žedan i još neke stvari o tome da je bježao od nekoga", rekao nam je sin 84- godišnjeg starca koji inače, kako nam je rečeno pati od demencije.

Sin ga je posjetio u bolnici gdje su mu doktori rekli da je otac u stabilnom stanju s nekoliko modrica ali i nešto lošijom krvnom slikom no da se nadaju da će biti sve u redu.

Vođa spasilačke ekipe posljednja četiri dana bio je Mladen Mužinić iz GSS-a koji nam je rekao da je u traganju sudjelovalo 60-tak GSS-ovaca, lovaca, mještana i drugih te da su bili angažirani dronovi i sva druga sredstva.

"Imali smo mi i slučaj na Mosoru kada je jedna starica preživjela i više dana u rupi također dehidrirana, Ja vjerujem da u tim okolnostima ljude drži na životu nagon za preživljavanjem i instinkt i vjerujte za nas nema veće sreće nego kad osoba za kojom tragamo se pronađe živa. Cijelo vrijeme sam govorio da ja unatoč proteku četiri dana dalje tražim živu osobu, a ovo je dokaz da nikad ne trab odustati i da treba tragati dokle god se može", rekao nam je Mladen Mužinić iz splitskog HGSS-a.