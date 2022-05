Stanje u koje se doveo Zapad politikom prema Putinu sliči na Prokrustovu postelju

Dokle će ići Vladimir Putin u ratu koji iz dana u dan dokazuje njegove imperijalne pretenzije prema uplašenim susjednim državama, i to ne samo Ukrajini koju je prvu brutalno napao. Nije ostvario plan da će maknuti malim prstom, a Ukrajinci će se pokoriti; neće mu poći za rukom da na ruševinama Mariupolja "proslavi" Dan pobjede.

Ruski diktator mijenja planove, ali ne odustaje od cilja da proširi Rusiju. U svoju ratnu spiralu sve više uvlači zemlje koje ga osuđuju; jednom rukom zapovijeda svojim trupama da se tuku za "ruske interese" u Ukrajini, a drugu ruku drži na dugmetu kojim može aktivirati oružje koje bi nas automatski uvelo u novi svjetski rat. Vodi rat i prijeti svima koji žele mir.

Što će biti dalje, to samo Putin zna, ako i on više kontrolira samoga sebe. Ide od prepreke do prepreke, kao da nije mogao pretpostaviti da će njegova osvajačka politika mobilizirati zemlje koje ne pristaju na to da im se povijest ponavlja kao nova tragedija. Rusija svakim danom rata sve više gubi pozicije u svijetu kojemu je bilo dosta ratova i ratovanja, gubi ljude, mladost koja ne zna za što gine, uništava imovinu. Za sve to Putin bi morao odgovarati bude li ikakve pravde u svijetu kojemu se on ruga na svoj odvratni način.

Rusija testira izdržljivost i strpljenje Zapada; pri svakoj novoj akciji prijeti saveznicima napadnute Ukrajine, kao da su oni pokrenuli rat i kao da oni žele anektirati ruske teritorije. Putinove prijetnje mogu govoriti o strahu koji i njega obuzima, zato što mu ne ide kako je zamišljao, ali i o njegovoj spremnosti da ide dalje, i to do kraja.

Europa ima sve više razloga da se brine za svoju budućnost, ne samo za interese, trenutne ili dugoročnije; brutalnijeg diktatora nije bilo od Adolfa Hitlera. Može šef ruske diplomacije banalizirati Hitlerovo podrijetlo i petljati Židove u vlastitu nesreću; samo pokazuje da njegov gazda nema argumenata za rat koji ne bi "prošao" ni u prošlome stoljeću.

I Putina zanima "životni prostor", i to na Zapadu, iako ga na Istoku ima i previše. On je osvajač, neka nova vrsta Džingis-kana, koji bi, kad bi ga se pustilo, proširio rusko carstvo puno dalje od Ukrajine. Zapadne zemlje dugo su žmirile dok je Putin odvajao komad po komad suverenih država; sad vidi posljedice vlastitoga sljepila. Rusija ne zna stati; stari i mudri Jürgen Habermas suočava Europu s moralnom odgovornošću za rat u koji se ne smije uključiti da ne izazove veće zlo, ali i s političkom obvezom da zaštiti svoje interese, pa i vlastiti opstanak. Ne smije izravno ulaziti u rat, a ne može sebi vezati ruke obzirima prema agresoru ili strahom od težeg rata. Stanje u kojem se našao Zapad počinje sličiti na Prokrustovu postelju.

Od početka invazije na Ukrajinu bilo je očito da Putin igra ruski rulet: znao je gdje je metak. Kad mu nije upalilo, zaigrao je poker: blefira li s atomskim oružjem? Ne izgleda izvana, ako u njemu ima nekih osjećaja, da ne bi bio u stanju otići i korak dalje da vrati Rusiju tamo gdje nikad nije bila. Je li Putin ucijenio Zapad, ili se Zapad dao ucijeniti, može biti važno za daljnje reakcije zapadnih zemalja. Rizik od svjetskog rata, kako piše filozof Habermas, "ne ostavlja prostora za rizični poker". Stvarni, surovi rat, s desecima tisuća žrtava, s milijunima raseljenih, s razorenim gradovima, pretvara se u poker: tko bolje čita protivnika?

U vrijeme hladnoga rata, Mitterrand je opominjao vlastitu javnost da pacifizam ne može biti na Zapadu dok su rakete na Istoku. Nešto se otad pogoršalo; pravi rat dolazi s Istoka, a pacifisti su još na Zapadu. Dodavati rat na rat, bilo bi, citirajuću francuskoga predsjednika, najgore rješenje. Kad bi se Zapad uključio drukčije, ne samo slanjem oružja, moglo bi doći do svjetskoga rata, o kojemu već govore diplomati koji gube osjećaj za riječi. Svijet još pleše na rubu rata, nije ga prešao.

Zapad će morati ispitati vlastitu odgovornost u nastajanju agresivnog Putina; je li propustio priliku da ga na vrijeme zaustavi, ili da mu, barem, dade do znanja da neće mirno gledati kako silom mijenja granice u svome susjedstvu. Možda sam dovede NATO bliže svojim granicama? Radi na tome u Ukrajini.

Što može poduzeti zapadni savez dok Putin prijeti odmazdom samo zbog toga što suverene države solidarno pomažu napadnutoj Ukrajini? Da je Zapad jedinstveniji, bio bi jači; zemlje koje misle samo na sebe slabe koheziju saveznika i, htjele-ne htjele, pomažu Putinu. Sama Ukrajina nema nikakvoga interesa da udaljava od sebe države koje joj mogu najviše pomoći.

Njemačka je previše važna da bi se njezinu predsjedniku otkazivalo gostoprimstvo ili da ukrajinski veleposlanik vrijeđa njezina kancelara kao da je veći protivnik od samoga Putina. Ukrajinci će se morati upitati je li bila realna – i mudra – politika koja je od članstva u NATO-u pravila "biti ili ne biti" vlastite države. Nakon rata bit će uvjereniji da su bili u pravu, ali da su svoje pravo ostvarivali na krivi način.

Što će ostati od Ukrajine, neće se pitati samo Putina. Ako vodeći njemački (i europski) mislilac Habermas kaže da Ukrajina "ne smije izgubiti rat", onda je to poruka Zapadu da bi poslije Ukrajine na red mogla doći Gruzija, a poslije Gruzije Moldavija. A tko je na redu poslije Moldavije?