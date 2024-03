VIDEO Stanarka zgrade: Bosa sam istrčala iz stana i vikala da zovu vatrogasce jer ćemo i mi gorjeti

Ugašen je požar koji je noćas u 2.44 sati buknuo u Donjem Miholjcu. Kako je ranije izvijestila policija, vatra je planula u obiteljskoj kući, a potom se proširila na stambenu zgradu s devet stanova. Obiteljska kuća je potpuno izgorjela a vatra je progutala krov stambene zgrade na koju se požar proširio.

Jedna od stanarki zgrade prva je uočila požar na susjednoj kući te je probudila predstavnika stanara i kazala mu da pozove vatrogasce. Odmah nakon toga evakuirani su i svi stanari iz zgrade.

- Vidjela sam dim kroz dva prozorčića gore, odmah sam išla sam do našeg predstavnika stanara bosa, lupala po vratila i vikala da zove vatrogasce. On se ustao i rekla sam 'brzo zovi vatrogasce, susjedu gori kuća, odmah smo uz njega, gorjet ćemo i mi'. On je zvao, poslije smo išli buditi susjede, bili smo vani cijelo vrijeme. Budila sam i susjedu čija je kuća. Krov nam je izgorio, nemamo struje - ispričala je stanarka zgrade.

Požar su gasili pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Miholjac.

