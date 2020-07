Srušen mit o aplikacijama za praćenje: Nimalo ne pomažu u smanjenju zaraze

Širenje koronavirusa u svijetu postiže nove rekorde pa je tako broj zaraženih u svijetu sada službeno prešao 15 milijuna, od čega je više od polovice zaraze u Sjedinjenim Državama i Latinskoj Americi. U Sjedinjenim Državama je broj umrlih od koronavirusa u SAD-u drugi dan zaredom viši od tisuću, a rekordno je povećanje smrtnih slučajeva u jednom danu u državama Alabami Kaliforniji, Nevadi i Teksasu.

Cjepivo od 40 dolara

Američki predsjednik Donald Trump odobrio je dvije milijarde dolara za otkup cjepiva od Pfizera i njemačke tvrtke BioNTech. Ova cifra koja se odnosi na proizvod potvrđen za upotrebu trebala bi biti dovoljna za cijepljenje 50 milijuna Amerikanaca po cijeni od 40 dolara po osobi što je oko cijene godišnjeg cjepiva protiv gripe. Ovo je i prvi put da se procjenjuje cijena upotrebljivog cjepiva protiv novog koronavirusa.

U nama susjednoj Bosni i Hercegovini potvrđena su čak 343 nova slučaja zaraze koronavirusom, što je također nova rekordna brojka. To je najveći broj na dnevnoj razini od izbijanja epidemije u ožujku, a slično je bilo i u srijedu kada je zaraza potvrđena kod 324 osobe.

U posljednja 24 sata novozaraženih je u Srbiji bilo 412, a do sada je umrlo ukupno 508 osoba. Više od 1200 liječnika podržalo je otvoreno pismo upućeno Vladi Srbije u kome se traži smjena Kriznog štaba, što je Aleksandar Vučić ocijenio “iživljavanjem nad najboljim doktorima u Srbiji”. Prema prekjučerašnjim podacima, u Crnoj Gori je u 24 sata oboljela 91 osoba, a preminule su četiri.

Najveći broj registriranih slučajeva koronavirusa na deset tisuća stanovnika u toj zemlji je u Gusinju, na drugom su mjestu je Rožaje, a na trećem Bijelo Polje. U Gusinju je 99 oboljelih na 10.000 stanovnika u Rožajama 80 te u Bijelom Polju 45, prema podacima Instituta za javno zdravlje koje prenose podgoričke Vijesti. U Brazilu je pogotovo dramatično jer je oboren rekord u broju zaraženih u jednom danu od 54.771 od 19. lipnja, to je sada više od 68.000. Do sada je Brazil postigao 2,2 milijuna potvrđenih zaraženih, a broji više od 82.700 smrti. Tamošnji je predsjednik Jair Bolsonaro i treći put testiran pozitivno na koronavirus.

Što se zbiva u Izraelu?

Nije ništa bolje ni u Izraelu gdje je preko noći od srijede na četvrtak testiralo pozitivno 2023 ljudi, što je dovelo do ukupne brojke od 56.748 od toga 32.755 oboljelih, 295 je u ozbiljnoj situaciji, a 79 je pacijenata na respiratoru. Samo tijekom te noći s koronavirusom dijagnosticirano je 663 ljudi, još je troje umrlo, što je ukupna brojka od 433 preminula. Novi izraelski glavni čovjek za borbu protiv koronavirusa je prof. Ronni Gamzu koji je direktor bolnice Ichilov u Tel Avivu. U Izraelu se koristi aplikacija za praćenje zaraženih no ni to ne pomaže da padaju negativni rekordi.