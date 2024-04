Srbin s hrvatskom putovnicom greškom sebe i sina upisao kao Hrvate! Sad nas tuži

Srbin s s hrvatskom putovnicom koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) podnio je tužbu protiv Hrvatske u kojoj tvrdi da mu ona krši konvencijsko pravo na obiteljski život. Naime, on je još 2007. došao u hrvatski konzulat u New Yorku kako bi prijavio rođenje svog sina, no pomiješao je pojmove narodnosti i državljanstva te je u obje rubrike i za sebe i za sina upisao da su Hrvati, piše N1.

Kad je otkrio pogrešku, tražio je od hrvatskih vlasti da to isprave. Međutim, upravni sud odbio mu je zahtjev za ispravkom uz obrazloženje da tijekom registracije nadležna tijela nisu pogriješila, te da nema zakona kojim je propisana procedura za takvu promjenu.

Nakon takve odluke suda, on je zaključio da mu se time krši pravo na obiteljski život što ga štiti Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Europski sud na osnovu njegove tužbe nedavno je pokrenuo postupak protiv Hrvatske, te traže od hrvatskih vlasti odgovori na pitanje je li podnositelju tužbe prekršeno jedno od osnovnih ljudskih prava time što mu nije omogućena promjena narodnosti izvodu iz Matice rođenih.

Nakon što dobije odgovore sud će presuditi je li RH u ovom slučaju kriva i je li svom državljaninu povrijedila pravo na obiteljski život.