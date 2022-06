Srbija konačno mora reći istinu o pokoljima u Domovinskom ratu i predati svoje zločince

Ratni zločin ne zastarijeva, no povremeno to zaborave bjegunci pred hrvatskim pravosuđem čije je ime na popisu osumnjičenih za zvjerstva u Domovinskom ratu pa se, primjerice, iz Srbije samouvjereno zapute na ljetovanje u Grčku.



Učinio je to nedavno Jovan Cvetić (59), koji je već godinama na međunarodnoj tjeralici zbog zločina u Voćinu nadomak Slatini, malom mjestu u okrilju Papuka čiji ratni ožiljci vjerojatno neće zarasti nikada. U samo jednom danu u prosincu 1991. tamo je mučki ubijeno 47 mještana i trojica zarobljenih branitelja.