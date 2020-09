Splitskom poduzetniku ponovno će se suditi zbog 19,3 milijuna kuna

Splitskom poduzetniku Eduardu Ugrini, kojeg je u ožujku ove godine Županijski sud u Splitu nepravomoćno oslobodio optužbi za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, ponovo će se suditi, jer je nepravomoćnu oslobađajuću presudu ukinuo Vrhovni sud. Presuda je ukinuta jer je prihvaćena žalba tužiteljstva.

Ugrina se teretio da je kao vlasnik trgovačkog društva Imperium s računa tvrtke na svoj osobni račun prebacio 19,3 milijuna kuna. Tužiteljstvo ga je teretilo da je u poslovnim knjiga naveo da se radilo o osobnim pozajmicama, no nije bilo zaključenog ugovora o pozajmicama ni sredstava kojima bi se osigurao povrat duga. Ugrina je od 19,3 milijuna kuna vratio samo 775.443 kuna, dok preostalih 18, 4 milijuna kuna nije vratio.

Tužiteljstvo je tijekom suđenja tvrdilo da je Ugrina taj novac iskoristio za svoje osobe potrebe, što je on nijekao tvrdeći da je novac prebačen u drugo povezano trgovačko društvo, čemu je prvostupanjski sud povjerovao. Uz to, prema stavu prvostupanjskog suda, navodi Ugrine da je taj novac prebacio s računa jedne tvrtke na drugi mogu predstavljati tek financijski ili porezni prekršaj no ne i kazneno djelo.

Međutim, Vrhovni se sud nije složio s takvim zaključcima Županijskog suda u Splitu te je presudu ukinuo.

- Prvostupanjska je presuda ukinuta jer za sada ne stoje zaključci prvostupanjskog suda da nije dokazano da bi optuženik novac utrošio za svoje osobne potrebe, nego u drugo povezano trgovačko društvo. Ne stoje ni zaključci da bi prebacivanje novca trgovačkog društva na svoje osobne račune moglo predstavljati tek financijski ili porezni prekršaj. Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da je optuženik kao jedini osnivač i odgovorna osoba trgovačkog društva i drugih povezanih trgovačkih društava bio dužan, na temelju zakona i pravnog posla, brinuti se o imovinskim interesima svake od tih pravnih osoba posebno. Svako trgovačko društvo ima svoju odvojenu pravnu osobnost koja je nevezana uz fizičku osobu koja je odgovorna osoba unutar tog trgovačkog društva, a odgovorna osoba ima dužnost zaštite imovinskih interesa svakog trgovačkog društva posebno. Ovo bez obzira na to što je optuženik jedini osnivač i odgovorna osoba svih trgovačkih društava - stoji u obrazloženju ukidajuće presude.

Inače ta je priča krenula 2016. kada je Ugrina kazneno prijavljen da je postupao suprotno ugovora o kreditu koje je njegova tvrtka Imperiumu 2008. sklopila s Hypo bankom.