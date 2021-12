Splitski restorani poslužuju sushi na golim djevojkama po visokim cijenama: Udruge zgrožene

Dva splitska restorana Olive tree vintage caffe fine dining lounge i Roof 68/Fetish, Food & Me u svojoj ponudi imaju 'umjetnički performans dekoriranja i jedenja sushija s tijela'. Kako prenosi Slobodna Dalmacija, radi se o restoranima istog vlasnika, svaki na svojoj strani Rive u Splitu.

Još 2016. osvanuo je i oglas:

''Glumi se stalak za hranu na stolu. Leži se dva puta po sat vremena dok gosti skupe hranu, pa se odlazi u backstage dok se pripremi druga postava. Ne mora se biti potpuno gola/intimni dijelovi mogu biti pokriveni naljepnicama i listićima. Uvjet je naravno izuzetno zgodna hostesa. Honorar po trosatnom performansu 1500 kuna, plaćen put i smještaj''.

Cijena jednog ovakvog iskustva druga je stvar - za 75 minuta Nyotaimorija klijenti će za četiri osobe morati platiti 3.600 kuna, dok će za dva sata platiti 5.000 kuna. Ako se pak radi o društvu od šest osoba, 75 minuta koštat će 5.400 kuna, a dva sata 7.500 kuna.

Vlasnik Denis Jušić nije htio komentirati ovaj potez tvrtke, no jedino što se doznaje da je prilikom ove izvedbe na 'gastro-strateškim mjestima' zalijepljeno umjetno lišće i cvijeće te da je djevojkama dozvoljena komunikacija s klijentima.

U Državnom inspektoratu su kazali kako ne znaju da postoji takvo nešto, no kasnije je u mailu napisano da 'takav način posluživanja nije zabranjen ako je osigurano...da hrana u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije mora biti zaštićena od svake kontaminacije koja bi ju mogla učiniti neprikladnom za prehranu ljudi, štetnom za zdravlje ili tako kontaminiranom da bi bilo nerazumno očekivati da se može konzumirati u takvom stanju'.

- Ne znam što bih vam rekla, teško me iznenaditi ovih dana... Svakako, ako nije zakonom zabranjeno, ja ne mogu ništa drugo nego samo deklarativno iskazati svoje nezadovoljstvo tom krajnjom objektivizacijom žive osobe. Netko to može braniti 'proširenjem ponude', ali to nije ništa više nego jeftina retorika patetičnih razloga kao što su opravdavanje bolesnog konzumerizma i slijepe želje za profitom. To je ono gdje se nalazimo danas - komodifikacija svega, davanje cijene svemu - komentirala je ovaj potez Mirjana Kučer, izvršna direktorica udruge Domine.

- Za mene je to trgovina ženskim tijelom i, ako hoćete, oblik prostitucije. Nešto što definitivno spada u nasilje. Što je na pladnju - ponuđeno je. Ako to netko nije osvijestio, onda mu savjest ne može ni uložiti prigovor o tome. A jednom kada se ta 'ponuda' proširi, će i pasti cijena takvog 'rada'. Mi se danas volimo lagati o 'slobodi izbora'. Jednom kad si na tržištu, nema slobode - ima samo zadovoljavanja potražnje - kazala je.

