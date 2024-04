Splitski kapetan već mjesecima zatvoren u turskom zatvoru: 'Moj brat nema veze s drogom, ovo mu namještaju'

Kapetan Marko Bekavac iz Splita nalazi se u turskom zatvoru već sedam mjeseci, nakon što je na brodu koji je zapovijedao pronađena sumnjiva roba, navodno droga, tijekom putovanja iz Kolumbije prema Turskoj. Njegova obitelj proživljava agoniju, uvjerena u njegovu nevinost, piše DalmacijaDanas.

Splitski kapetan Marko Bekavac već sedam mjeseci nalazi se u turskom zatvoru u Ankari, dok se ni najmanji pomak u njegovom slučaju nije dogodio. Svaki novi dan donosi agoniju za njegovu obitelj u Splitu, koja se pita hoće li ikada ponovno vidjeti Marka. Marko je pomorac od 1989. godine, a kao kapetan dugih plovidbi posljednjih 20 godina. Tijekom svoje karijere, uvijek je odgovorno obavljao svoj posao, ne susrećući se s problemima s vlastima, bilo hrvatskim ili bilo koje druge države. Prema riječima njegove odvjetnice, postoji ozbiljna sumnja da je Marko žrtva međunarodne krijumčarske organizacije i propusta u policijskoj istrazi, te da je stoga nevin i neopravdano uhićen i zatvoren.

Tijekom posljednje plovidbe, Marko je zapovijedao brodom "PHOENICIAN 1", koji je u vlasništvu turske kompanije i plovi pod panamskom zastavom. Trebao je preuzeti teret u luci Barranquilla u Kolumbiji i prevesti ga natrag u Tursku. Teret se sastojao od gnojiva, a Marko je poduzeo sve sigurnosne mjere sukladno sigurnosnom planu broda. Unatoč tome, 5. rujna 2023., na brod je stigao tim za borbu protiv krijumčarenja narkotika, koji je izvršio pretragu i pronašao sumnjive vreće u AfterPeak tanku. Nakon toga, brod je pušten da nastavi plovidbu prema Turskoj, a Marko je obavijestio tursku policiju o incidentu u Kolumbiji. Međutim, on nije imao uvid u to što je pronađeno niti je potpisao ikakav dokument o tome.

Nakon što je brod uplovio u tursku luku Eregli, policija je pronašla određeni broj vreća u skladišnom dijelu broda. Međutim, ni tada Marku nije predočeno što se nalazi u tim vrećama. Polovica posade je puštena, a polovica zadržana, uključujući i Marka, koji se nalazi u turskom zatvoru od listopada 2023. Odvjetnica tvrdi da su poduzete mjere kako bi se obavijestile relevantne institucije, poput Interpola i DEA, te se provede detaljna istraga.

U razgovoru s Markovim bratom, piše DalmacijaDanas otkriva se da je situacija izuzetno teška za Markovu obitelj. Marko teško podnosi situaciju u zatvoru, a obitelj je u velikom stresu. Poduzete su pravne radnje, ali do sada bez uspjeha. Markov brat naglašava da Marko nije imao nikakvih problema u svojoj dugoj karijeri, te je uvjeren u njegovu nevinost."Sve miriše na namještaljku, jednostavno je upao u 'kašetu brokava'", kaže. "Zašto bi se on uopće upuštao u te mutne poslove? Nikada nije niti plovio na toj ruti, prvi put je došao na taj brod i plovio za tu kompaniju. Upao je u gadni lanac trgovine narkoticima. rekao je kapetanov brat Jozo Bekavac.

Tvrdi da su kapetana Bekavca posjetili iz hrvatske ambasade i rekli mu ono osnovno, da čita knjige, šeta. Ništa konkretnije. Također, rekli su mu da će doći na ročište kao podrška kada se sud očituje. "Odvjetnica je dopis poslala premijeru Andreju Plenkoviću, predsjedniku Zoranu Milanoviću, no jedino se Veleposlanstvo očitovalo rekavši da su ga posjetili i to je to. Ali sve nas brine što se već sedam mjeseci ništa nije pomaknulo s mrtve točke, piše DalmacijaDanas.

