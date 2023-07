Spasilački tim o spašavanja rodilje: 'Beba je bila dobro, dok je ona bila u dosta lošem stanju'

Životni intervju: Slavko Linić

'Majka je nosila hranu partizanima, a poslije rata me tajno krstila jer je otac bio vojno lice'

Ne čini se kao da mu nedostaje politika. Uostalom, kako kaže, u politici je ionako uvijek bio samo zbog "posla", a ne zbog same politike. Zato nikad ne bi mogao biti samo zastupnik u Saboru. To nije za njega. On je, kako kaže, čovjek iz operative. Nije nikad bio od onih koji će samo slijediti zamisli drugih, nego je uvijek, kako kaže, pokušavao stvoriti nova rješenja i nove mogućnosti.