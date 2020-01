Spašena djevojčica otkrila detalje: Mučio me, prijetio, radio ružne stvari...

Dvanaestogodišnja Monika Karimanović koju je 20. prosinca oteo osuđeni pedofil Ninoslav Jovanović te ju deset dana držao u ropstvu do detalja je opisala policiji kako je izgledala otmica od dana kada ju je presreo na putu do škole pa sve do pronalaska nakon neviđene policijske akcije u Srbiji.

- Dok sam išla u školu, zaustavio je auto pored mene i rekao mi da je zalutao jer je neki put zatvoren zbog izgradnje. Rekao mi je da se zaposlio u školi kao domar. Zamolio me je da uđem u auto, da mu pokažem kako da stigne do škole jer je i on krenuo tamo. Međutim, čim sam sjela u auto, odvezao me do groblja, pa u šumu - ispričala je devojčica.

Jovanović, koji je u Srbiji poznat pod nadimkom Malčenski berberin jer svoje žrtve prethodno šiša, zatim ju je ubacio u zemunicu kod Malčanske petlje, gdje joj je malo skratio kosu, a nakon toga je počela jeziva psihička i fizička tortura, pišu Novosti.rs.

- Mučio me je, prijetio mi... Svakog dana tjerao me da pješačim po pet-šest sati i malo-pomalo me šišao, radio mi je ružne stvari. Stalno mi je govorio da policajci ne jure samo njega, već i mene, i da će nas oboje ubiti ako nas uhvate - kazala je oteta 12-godišnjakinja policajcima koja je kada je tek pronađena, zbog svega što joj je Jovanović govorio, prvo rekla "Nemojte me tući, molim vas, zovite mi mamu".

Moniku su pronašli vlasnici vikendice u kojoj ju je skrivao otmičar, a koji je po njihovom dolasku pobjegao kroz prozor.

- Vidjeli smo otvorena vrata na kući i čuli smo da nekog ima na katu pa smo pozvali policiju. Međutim, monstrum je tad iskočio kroz prozor na terasu, pa je preskočio verandu i počeo da bježi. Moj sin je viknuo da ima pištolj, iako to nije točno, pokušavajući da uplaši manijaka, ali ovaj je viknuo da imao i on i otrčao je. Ubrzo su stigli policajci i našli otetu devojčicu na spratu. Bila je preplašena, promrzla, gladna - rekao je Emil Živković, vlasnik vikendice.

Velika policijska potraga za odbjeglim otmičarem i osuđenim silovateljem i dalje je u tijeku.