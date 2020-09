Španjolska u pripravnosti: Spremaju se strože mjere u Madridu, ali i drugim dijelovima zemlje

Suočeni s drugim valom epidemije koronavirusa, španjolska vlada i regionalne vlasti Madrida objavili su u utorak "načelni dogovor" o jačanju epidemioloških mjera u glavnom gradu, a moguće i u drugim područjima u zemlji. Nakon nekoliko dana napetosti s vladom Pedra Sancheza, regionalne vlasti u Madridu "prihvatile su preporuke vlade" koja je odredila jačanje mjera, rekao je španjolski ministar zdravstva Salvador Illa na konferenciji za novinare.

"Zadovoljni smo da smo postigli načelni dogovor sa španjolskom vladom kako bismo zajedno vodili borbu protiv virusa", rekao je potpredsjednik regije Madrida Ignacio Aguado.

Prijestolnica je žarište drugog vala epidemije Covida-19 u Španjolskoj. Na razini čitave zemlje, ukupno je od početka epidemije 760.000 zaraženih i više od 31.000 smrtnih slučajeva, objavilo je ministarstvo zdravstva. Načelni dogovor koji je postignut predviđa "mjere ograničavanja kretanja, socijalnih kontakata, smanjivanje kapaciteta i skraćivanje radnog vremena", pojasnio je Illa.

Nove restrikcije primjenjivat će se samo u onim zonama u kojima su zadovoljena tri kriterija: više od 500 slučajeva zaraze na 100.000 stanovnika u 14 dana, popunjenost kapaciteta na intenzivnoj njezi viša od 35 posto te više od 10 posto pozitivnih rezultata na PCR testovima.

Glavni grad i područje Madrida zadovoljavaju te kriterije - imaju primjerice više od 1000 zaraženih na 100.000 stanovnika, ali bi i drugi dijelovi zemlje mogli biti pogođeni, ovisno o razvoju njihove epidemiološke situacije. Kako bi se mjere usvojile, njih u srijedu treba potvrditi svih 17 španjolskih regija.

Oko 1,1 milijun stanovnika u Madrida i okolice već sad ne smije napuštati svoje četvrti osim zbog nužnih stvari, poput odlaska na posao, nakon što su mjere za suzbijanje koronavirusa proširene u ponedjeljak na dodatne dijelove grada.

Unutar samih četvrti stanovnici se smiju slobodno kretati, no trgovine, kafići, restorani i sportski centri smiju raditi s 50 posto kapaciteta, do 22 sata navečer. Nakon toga otvorene su samo ljekarne i benzinske crpke. Parkovi su zatvoreni. Mjerom uvedenom na dva tjedna, uz mogućnost produženja, sada je zahvaćeno oko 15 posto populacije Madrida i okolice, no Salvador Illa već je ustvrdio da to nije dovoljno i da bi trebalo zatvoriti čitav glavni grad.

Prošli tjedan su organizirani prosvjedi u južnim četvrtima, gdje se brojni stanovnici osjećaju diskriminirani mjerom u odnosu na bogatije, sjeverne četvrti grada. Nakon što je u Španjolskoj krajem lipnja ukinuto izvanredno stanje svaka od 17 pokrajina provodila je vlastite mjere, pa tako i Madrid, gdje je nošenje maski obavezno na svim javnim mjestima.