VIDEO Šojgu pregledavao zaplijenjeno oružje sa Zapada, jedno ga zaintrigiralo: 'To je hrvatsko'

Društvenim mrežama od jučer se širi snimka ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua u obilasku vojne opreme s vojnicima. Prema objašnjenjima ruskih blogera, vojnici su ministru isticali nedostatke zapadne opreme.

Na snimci, čije vrijeme nastanka nije potvrđeno, Šojgu prvo promatra američko oklopno vozilo BTRM113A2, koje su Rusi ocijenili kao "preslabo", dodajući kako je to problem većine zapadnjačke opreme na bojišnicama u Rusiji i Ukrajini. U nastavku videa objašnjavaju kako se radi o analizi opreme koju je Ukrajina dobila u sklopu vojne pomoći.

The Deputy Commander of the Central Russian Military District, General Tsindyaykin, draws attention to the shortcomings of Western weapons, such as the US-made M113 armored personnel…