Koliki su gubici u ratu u Ukrajini? Obje strane preuveličavaju brojke, a najkrvavije je bilo prije dvije godine

Dvije su godine od ruske agresije na Ukrajinu, a rat se nastavlja jednakom žestinom kao i prvih dana. Gubici su ogromni, a rat prerasta u jedan od najkrvavijih vojnih sukoba novije svjetske povijesti. No, mrtvi su se u ovom sukobu brojali i prije 24. veljače 2022. Sve je počelo s ruskom aneksijom Krima u veljači i ožujku 2014. Taj se događaj odvio s relativno manje žrtava – ukupno šest, od kojih tri civila, dva ruska vojnika i jedna ukrajinska vojna žrtva.

Početkom rata u Donbasu smatra se 12. travnja 2014. godine kada je 50-ak proruskih pobunjenika predvođeno Igorom Girkinom zauzelo Slovjansk. Glavne borbe su zaustavljene 20. veljače 2015. iako sukobi nikad nisu prestali te su mrtvi i ranjeni bili česti sve do ruske invazije. S krajem 2021. godine procijenjeno je da je u tom sukobu život izgubilo između 14.200 i 14.400 ljudi od čega više od 3.000 civila na obje sukobljene strane (Ukrajina i separatističke LNR i DNR) te 300-tinjak stranih državljana. U tom broju uključeno je i oko 4.500 vojnih žrtava na ukrajinskoj strani te oko 6.500 vojnika ruskih separatističkih republika te još 500-tinjak ruskih vojnika koji su im pomagali. Više je od 50.000 osoba bilo ranjeno.

Najkrvavija faza rata otpočela je s ruskom invazijom 24. veljače 2022. i u kojoj je, svi se slažu, na stotine tisuća ljudi poginulo i ranjeno. No, procjene se uvelike razlikuju, a ratna propaganda čini svoje na obje strane u procjeni gubitaka suprotne strane. Mediazona, ruska neovisna medijska kuća usmjerena na antiputinističku opoziciju koju su osnovale suosnivačice prosvjedničke grupe i benda Pussy Riot također prati ruske gubitke u ovom ratu.

Na stranici zona.media tako stoje podaci zaključno sa 2. veljačom 2024. od 43.460 dokumentiranih ruskih vojnih žrtava, s dodatnih 1.176 gubitaka u dva tjedna. Oni podatke prikupljaju zajedno s novinarskom ekipom BBC servisa na ruskom jeziku koristeći javno dostupne podatke, uključujući objave na društvenim mrežama od strane obitelji, lokalnih vlasti, itd. Svaka žrtva je potvrđena sa imenom i prezimenom te mjestom stanovanja. I oni sami ističu da su ti podaci samo djelomični i da ne prikazuju puni broj ruskih gubitaka za kojeg ocjenjuju da je značajno veći od ove brojke.

CIA je krajem prošle godine ruske gubitke procijenila na oko 315.000 mrtvih i ranjenih vojnika. Novinari Mediazone su tu brojku, obzirom na ograničenost njihovih izvora za provjeru podataka, ocijenili „vjerojatno približno točnom“. „43.000 objave o smrti ruskih vojnika koje smo do 2. veljače pronašli na društvenim mrežama sugeriralo bi približnih 80.000 do 90.000 stvarno ubijenih vojnika“ – komentirali su iz Mediazone svoje brojke u usporedbi s procjenom CIA-e. S tim da bi ostatak brojke od 230.000 predviđao brojku ranjenih, što je u skladu s nekim tipičnim stradavanjem vojnika u ratovima u omjeru ubijenih i ranjenih.

Vojni eksperti često ističu „3 prema 1“ omjer koji znači tri ranjena vojnika na jednog ubijenog, a što potječe iz 2. Svjetskog rata.

Mediazona je radila samo procjenu gubitaka ruskih vojnika s područja Rusije dok je BBC na ruskom procijenio vojne gubitke u ruskim separatističkim republikama LNR i DNR na oko 23.500 od početka ruske invazije. Sličan projekt na ukrajinskoj strani je Ualosses koji je na svojoj stranici www.ualosses.org uspio potvrditi imena 46.940 ubijenih vojnika ukrajinske vojske tijekom cijelog sukoba, a od toga, do 1. veljače, 42.152 vojnih žrtava na ukrajinskoj strani od početka ruske invazije.

„Ova web stranica održava popis ukrajinskih vojnika poginulih u sadašnjem ratu, na temelju javnih izvješća o smrtnim slučajevima. To uključuje objave lokalnih vlasti, ukrajinskih medija, objave rodbine na društvenim mrežama, spomenike mrtvima. Nestali vojnici se ne računaju. Sva imena uključena u popis su izvorna. Budući se uzimaju u obzir samo podaci koji su dostupni na internetu, procjenjuje se da je stvarna razina gubitaka znatno viša. Posebice je malo dostupnih podataka za velike gradove, Zakarpatje i većinu mjesta na istoku i jugu; kao rezultat toga, ovdje navedene žrtve su vjerojatno samo djelić stvarnog broja žrtava.“ – ističu voditelji stranice www.ualosses.org.

Primjenjujući isti princip kao kod gornje procjene ruskih gubitaka, broj ukrajinskih ubijenih i ranjenih vojnika žrtava iznosio bi isto barem 300.000. Inače, ruski i ukrajinski vojni izvori o svojim gubicima izvještavaju vrlo šturo te nema službenih, pa i neslužbenih podataka iz vojnih izvora o tome. No, zato su skloni iznimnom preuveličavanju gubitaka druge strane. Tako recimo Ukrajina kao svoju službenu procjenu ruskih gubitaka koristi procjenu do strane svojih specijalnih snaga (SSO) koji svoje podatke objavljuju na stranici minusrus.com.

Tako njihovi podaci od početka ruske invazije 24. veljače 2022., pa do 18. veljače 2024., pokazuju da je poginulo 402.430 ruskih vojnika, a da ih je, obzirom na omjer od 1:3 ranjeno čak 1,2 milijuna. A da su te brojke čudne vidi se i po brojci koja se pojavljuje odmah pored tih kako u agresiji sudjeluje 900.000 vojnika, a zbroj njihovih žrtava je 1,6 milijuna.

Osim toga, ukrajinska strana navodi da je u tih dvije godine Rusija izgubila 335 vojnih aviona, 325 helikoptera, 6,487 tenkova, 12.200 oklopnih vozila, 674 protuavionska oružja, 984 višecijevnih bacača raketa, 12.800 raznih drugih vojnih vozila, 9709 topova raznih kalibara, 25 brodova, jednu podmornicu... Posljednji službeni podaci Rusije o zbirnim gubicima ukrajinske vojske proistekli su iz izjava ministra obrane Rusije Sergeja Šojgua s početka prosinca 2023. On je tada rekao kako su gubici ukrajinske vojske u ljudstvu od početka „specijalne vojne operacije“ premašili 383.000.

"Gubici ukrajinske vojske iznosili su više od 383.000 poginulih ili ranjenih vojnika, 14.000 tenkova, borbenih vozila pješaštva i oklopnih transportera, 553 zrakoplova i 259 helikoptera te 8.500 oruđa poljskog topništva i višecijevnih raketnih bacača", rekao je Šojgu na sastanku s dužnosnicima svoga ministarstva.

Inače, od početka rata jedan od pouzdanijih izvora gubitaka vojne tehnike u ukrajinsko-ruskom sukobu je nizozemska web stranica Oryx za analizu javno dostupnih vojno-obavještajnih informacija. Oni na stranici oryxspioenkop donose popis gubitaka vojne tehnike ukrajinske i ruske strane temeljen na video snimkama. To ne znači da su ti podaci 100 % točni, no u ovoj ratnoj magli informacija mogu biti pouzdani. No, primjetno je da su podaci za rusku stranu pouzdaniji, a da se gubici ukrajinske strane ipak slabije popunjavaju.

Prema njihovim podacima Rusija je od poečtka invazije pa do 18. veljače izgubila 14.424 primjerka razne vojne tehnike i opreme. Od toga je 10.075 komada uništeno, a 2.933 zarobljeno. Među tom brojkom su i 2.742 različita tenka, uključujući 107 raznih tipova najmodernijeg T-90 tenka. Tu je naveden gubitak i 350 višecijevnih bacača raketa, 207 protuzračnih sustava, 62 radara, 103 aviona i 135 helikoptera te 19 brodova i jedna podmornica.

Prema Oryxovim podacima Ukrajina je od početka invazije pa do 18. veljače izgubila 5.169 primjerka razne vojne tehnike i opreme. Među tom brojkom je i 724 raznih tenkova, uključujući 31 leopard, 6 švedskih Stridsvagn 122 i jedan britanski Challenger 2. Među tim podacima su i 80 zrakoplova koje je Ukrajina izgubila te 38 helikoptera, kao i 28 različitih vojnih brodova od kojih je 17 zarobljeno početkom invazije.

Glede civilnih žrtava u ovom ratu UN je, zaključno s 10. siječnjom 2024. godine , objavio kako je od početka ruske invazije ubijeno više od 10.240 ukrajinskih civila dok ih je gotovo 20.000 ranjeno. Broj civila poginulih na području separatističkih DNR i LNR nije poznat no i on je sigurno velik zbog svakodnevnih uzajamnih granatiranja. Uz to više od 100 ruskih državljana na području Rusije je poginulo od posljedica granatiranja i napada bespilotnih dronova, najviše u pograničnom ruskom području.