Snijeg bi Švedskoj mogao donijeti pošast komaraca na ljeto

Švedska bi ovo ljeto mogla doživjeti invaziju komaraca i to takvih razmjera da ljudi neće izlaziti iz kuće, tvrdi stručnjak Jan Lundström. Uvjeren je kako će ovo ljeto područja oko rijeka imati velikih problema s komarcima, a krivac za to je snijeg.

- Ove godine snijega je bilo znatno više nego prethodnih godina i taj snijeg se jako brzo topio i stvarao je poplave i razine rijeka su se povećale, a to će dovesti do invazije komaraca kojima ovakvi uvjeti pogoduju za polaganje velikog broja jaja - kaže Lundström. To su komarci roda Ochlerotatus sticticus koji su agresivni i mogu letjeti između 10 i 15 kilometara u potrazi za žrtvom.

Prisjetio se situacije iz 2002. godine i sela Österfärnebo koju su poharali ovakvi komarci i u tom periodu mjesto je izgledalo kao grad duhova.

- Bio je kolovoz i na ulicama nije bilo nikoga. Vidio sam samo jednu osobu koja je trčeći iz kuće prema automobilu sredstvom protiv komaraca špricala sve oko sebe, sjela u automobil i otišla. Strašan prizor - prisjetio se.