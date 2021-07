Eksplozija u Njemačkoj: Petero nestalih, proglašena 'ekstremna opasnost'

Snažna eksplozija pogodila je u utorak prijepodne područje njemačkog grada Leverkusena u kojem se nalazi i kemijski koncern Bayer. Prema informacijama Reutersa, najmanje pet osoba smatra se nestalim, a nekoliko je radnika ozlijeđeno, od čega najmanje dvoje ozbiljno.

Kako je priopćio grad Leverkusen, građani su zamoljeni da ostanu u svojim kućama i da ne otvaraju prozore. Dpa javlja da je zbog eksplozije izdano upozorenje o "ekstremnoj opasnosti", ali da vlasti nisu navele o kojim se kemikalijama radi. Upozorenje je prošireno i na šire područje susjednog grada Solingena zbog otrovnih plinova koji se šire oblakom dima.

Do eksplozije je došlo oko 9:40 po lokalnom vremenu što je izazvalo požar u pogonu Kemijskog parka kojim upravlja tvrtka Currenta. Iz te tvrtke poručili su da je uzrok eksplozija zasad nepoznat, kao i da nemaju podatke o ukupnom broju ozlijeđenih. Dodali su da bi građani trebali isključiti i klimatizacijske sustave zbog opasnosti od širenja otrovnih plinova.

Kemijski park smješten je na južnom dijelu Leverkusena koji graniči s gradom Kölnom. Prema nekim informacijama eksplozija se dogodila u blizini spalionice otpada.

Policija je blokirala široko područje oko mjesta eksplozije. Zatvoreno je i nekoliko važnih prometnica u ovom gusto naseljenom dijelu Njemačke.

Reuters navodi da više od 30 tvrtki posluje u Kemijskom parku u Leverkusenu, uključujući Covestro, Bayer, Lanxess i Arlanxeo.

JUST IN - Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG