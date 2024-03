Slučaj šokirao Australiju: Pronašao djecu da se kupaju u njegovom bazenu, zavezao im ruke

Muškarac iz zapadne Australije optužen je za teški napad nakon što je navodno zavezao i zatočio djecu koja su se kupala u bazenu na njegovom praznom imanju. Muškarac je vezao ruke šestogodišnjoj djevojčici i jednom dječaku dok je drugi dječak uspio pobjeći. Dječaci su stari sedam i osam godina, a pojavila se i snimka koja je sve zgrozila.

Vlasti su rekle da ih je 45-godišnji muškarac nazvao u ponedjeljak kako bi prijavio incident u Broomeu, oko 2000 km (1200 milja) sjeverno od Pertha, rekavši im da je pronašao djecu u bazenu. Policajci su stigli kako bi vidjeli dvoje djece 'fizički vezane' plastičnim vezicama, a kasnije su pronašli najstarijeg dječaka koji je pobjegao s mjesta događaja.

Snimka koja se široko dijeli na internetu prikazuje dvoje domorodačke djece na kolnom prilazu, dok promatrači pozivaju čovjeka, koji je bijelac, da ih pusti. Bolničari su pregledali dvoje djece na mjestu događaja i ona su ubrzo puštena svojim obiteljima.

VEZANI ČLANCI

Policija je rekla da 'sila korištena za obuzdavanje' troje djece 'nije bila proporcionalna' s obzirom na njihovu dob i ranjivost. Državna povjerenica za djecu, Jacqueline McGowan-Jones, rekla je da je uznemirena snimkom.

- Čini se da su to vrlo mlada i mala djeca. Čini se da su prilično uplašeni u ovim okolnostima. On je prilično velik čovjek. I čini se da su vrlo nervozni - rekla je Jacqueline McGowan-Jones za Australian Broadcasting Corporation u utorak. Dodala je kako djeca te dobi ne razumiju uzroke i posljedice te da je to 'zakonski poznato'. Muškarcu je odobrena jamčevina i trebao bi se pojaviti pred prekršajnim sudom u Broomeu 25. ožujka.

FOTOGALERIJA Na Sljemenu je održano natjecanje u snowboardu, vratolomija nije nedostajalo