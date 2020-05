Slovenija prva u Europi proglasila kraj epidemije, virus ušao u najveći izbjeglički kamp

U svijetu je zabilježeno više od 4,5 milijuna slučajeva koronavirusa, 303 tisuće ljudi je preminulo dok je više od 1,7 milijuna ozdravilo. Tijek događanja pratite na našem portalu.

Tijek događanja:

10:30 – Koronavirus je otkriven u najvećom izbjegličkom kampu na svijetu u Bangladešu. Dvojica izbjeglica Rohingye koji su smješteni u četvrti Bazar pozitivni su na virus te su oni izolirani i pružena im je liječnička pomoć. Medicinski djelatnici testirat će oko 1.900 ljudi, a u kampu je oko milijun izbjeglica, njih više od 700.000 su Rohingyi.

9:24 Japan djelomično ukida izvanredno stanje, Tokio ulazi u "novu normalnost".

Softbank i McDonald's su objavili da će se vratiti normalnom poslovanju u 39 od 47 prefektura koje su sada izuzete od mjera izvanrednog stanja. Tih 39 prefektura čine oko 55 posto od 126 milijuna stanovnika Japana. Premijer Shinzo Abe ukinuo je izvanredno stanje u tim prefekturama u četvrtak, ali je kazao da urbana središta Tokija i Osake te šest ostalih prefektura ostaju pod restrikcijskim mjerama sve dok ne bude uvjerljive potvrde da je virus obuzdan.

Izvanredno stanje daje veće ovlasti guvernerima da ljudima kažu da ostanu kod kuće te da se zatvore škole i poslovni subjekti, ali nema kazne za nepridržavanje uputa. "Čak i u područjima u kojima je izvanredno stanje ukinuto, željeli bismo da se ljudi suzdrže od kretanja između prefektura što je više moguće, barem još ovaj mjesec", kazao je ministar u vladi Yoshidide Suga.

Mjere ograničenja u prijestolnici će ostati na snazi do kraja svibnja. Tokijski guverner Yuriko Koike je rekao da se prije popuštanja mjera trebaju ispuniti neki uvjeti, a jedan od njih je da dnevni broj novozaraženih padne ispod 20. Ograničenja za poslovne djelatnosti će se ukidati postupno.

8:13 Brazil bilježi dnevni rekord novih slučaja zaraze - 13.944 nova slučaja. Istovremeno, predsjednik Jair Bolsonaro poziva poslovnu zajednicu u financijskom centru Sao Paulu da od guvernera zatraže popuštanje mjera izolacije kako bi se pomoglo ekonomiji zemlje.

Brazil je najpogođenija zemlja Latinske Amerike epidemijom virusa SARS-CoV-2 s 202.918 potvrđenih slučajeva zaraze i 13.933 umrlih. Bolsonaro upozorava na gospodarsku štetu nastalu mjerama ograničenja koje su donijele državne i lokalne vlade diljem Brazila i zagovara ponovno pokretanje gospodarskih aktivnosti. Na videokonferenciji je poslovnim čelnicima poručio da moraju "tvrdo igrati" s guvernerom Sao Paula koji je uveo mjere socijalnog distanciranja i odbija provesti Bolsonarov najnoviji dekret o otvaranju teretana i kozmetičkih salona.

"Jedan čovjek određuje sudbinu Sao Paula. On odlučuje o budućnosti brazilskog gospodarstva. Uz svo dužno poštovanje, morate nazvati guvernera i igrati tvrdo jer je to ozbiljno pitanje, to je rat. U pitanju je Brazil", rekao je Bolsonaro.

Guverner brazilske financijske prijestolnice Joao Doria pozvao je stanovnike da ostanu kod kuće i zatvorio svu proizvodnju i djelatnosti koje nisu od ključne životne važnosti do 31. svibnja. On je jedan od najmanje 10 guvernera koji su poručili da neće slijediti predsjednikove naputke.

6:55 - Visoki povjerenik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell pozvao je Kinu da značajnije doprinese borbi protiv pandemije koronavirusa. U kolumni koja je u petak objavljena u "Frankfurter Allgemeine Zeitungu" Borrell poziva Kinu i da se više angažira u pronalaženju cjepiva, oporavku globalne ekonomije, te pružanju pomoći visokozaduženim zemljama u razvoju koje je ova kriza najviše pogodila. Također, istaknuo je i da je potrebno obaviti neovisnu znanstvenu istragu porijekla pandemije koronavirusa.

6:45 - Vlasti kineskog grada Wuhana objavile su da su dosad testirale više od tri milijuna svojih građana na koronavirus nakon što je pojava novih slučajeva izazvala bojazan od drugog vala širenja zaraze. Cilj je testirati svih 11 milijuna stanovnika Wuhana, jer je proteklih dana otkriveno više asimptomatskih slučajeva. Riječ je o osobama koje ne pokazuju simptome, ali mogu širiti virus.

U Wuhanu se krajem prošle godine pojavio koronavirus i 80 posto svih slučajeva zaraze u Kini dogodilo se u tom gradu. Prošli mjesec Wuhan je izašao iz karantene koja je trajala 76 dana. U Kini je zabilježeno 82.933 slučaja zaraze, a 4.633 osobe su umrle.

6:40 - Nakon što je 4. svibnja počela ublažavati restriktivne mjere, Grčka će u subotu otvoriti 515 plaža kako bi se pripremila za turističku sezonu u vrijeme pandemije koronavirusa, objavili su britanski mediji. Na plažama će vrijediti niz restriktivnih mjera. Zbog fizičke distance na 1.000 kvadratnih metara moći će biti 40 posjetitelja, zabranjeno je točenje alkohola, nisu dozvoljene sportske aktivnosti poput nogometa, udaljenost između suncobrana bit će četiri metra, u restoranima i barovima neće biti stolova već će gosti moći preuzeti hranu i piće te ih konzumirati na svojim ležaljkama. Grčka se uspješno nosila sa epidemijom koronavirusa, ima 2.770 zaraženih, dok je 156 osoba preminulo.

6:35 - Litva, Latvija i Estonija u ponoć su otvorile svoje granice, pa će njihovi državljani moći slobodno putovati unutar triju baltičkih zemalja, dok će za putnike iz drugih država biti obavezna samoizolacija od 14 dana. Time je stvoren prvi "putnički balon" unutar Europske unije, a s ciljem da se oživi ekonomija koja je teško pogođena pandemijom koronavirusa. Ova odluka baltičkih zemalja dolazi u trenutku kad Europska komisija nastoji uvjeriti države članice EU-a da ponovno otvore granice. Sve tri baltičke zemlje imaju mali broj zaraženih, te ukupno 135 umrlih od koronavirusa.

6:30 - Slovenska vlada je na telefonskoj sjednici u četvrtak proglasila kraj epidemije koronavirusa i tako je Slovenija postala prva europska država koja je to učinila. Nacionalni institut za javno zdravlje ocijenio je da svi pokazatelji govore da je došlo do smirivanja širenja koronavirusa, odnosno da je u posljednjih 14 dana zabilježeno ukupno 35 novih slučajeva zaraze. No, budući da još uvijek postoji opasnost od širenja zaraze na snazi ostaju pojedine restriktivne mjere.

Prvi potvrđeni slučaj koronavirusa u Sloveniji zabilježen je 4. ožujka, a do 13. svibnja utvrđeno je 1.464 slučaja zaraze, a od koronavirusa umrle su 103 osobe. Vlada je donijela i mjere glede prelaska granice, pa tako državljani Slovenije i drugih država EU-a prilikom ulaska u Sloveniju više neće morati u karantenu.