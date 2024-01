Slovencima povećan minimalac, evo kako stojimo u usporedbi sa susjedima

Minimalna plaća u Sloveniji u 2024. godini porast će za 4,2 posto na 1.253,90 eura bruto, javlja 24ur. U odnosu na minimalnu plaću u 2023. godini, koja je iznosila 1.203,36 eura bruto, nova će minimalna plaća biti viša za 50,54 eura. Novi se iznos odnosi na plaćanje rada obavljenog od 1. siječnja ove godine nadalje.

- Usporedba sedmogodišnjeg razdoblja od 2011. do 2017. i petogodišnjeg razdoblja od 2018. do 2023. pokazuje zanimljive rezultate. Od 2011. do 2017. minimalna plaća porasla je za 17,4 posto, a u posljednjih pet godina za 42,7 posto. Dakle, za gotovo tri puta više. Prosječna je plaća u sedam godina porasla za 10,3 posto, a u zadnjih pet godina za 30,1 posto. Pozitivni učinci naših mjera u području minimalne plaće su očiti - poručio je slovenski ministar rada Luka Mesec.

Inače, usporedbe radi, u Hrvatskoj je također u siječnju rasla minimalna plaća, a ona u 2024. godini iznosi 840 eura bruto. Ranije je minimalac bio 700 eura bruto, tako da je minimalac ove godine narastao za 140 eura bruto ili 20 posto. Ipak, znatno je to manje od onoga što imaju Slovenci. Oni, dakle, imaju 1.203,36 eura bruto, što je čak 363,36 eura više nego što primaju Hrvati u 2024. godini.

Što se tiče neto iznosa, onoga koji građanima sjeda na račun, Slovencima će sada minimalna plaća biti 902 eura neto, dok Hrvati dobivaju 677 eura, što je čak 225 eura manje u odnosu na susjede.

VEZANI ČLANCI:

VIDEO Plenković komentirao Komšića