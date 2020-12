Slomili Morawieckog i Orbána, ostao još samo Johnson

Britanski premijer Boris Johnson doputovao je sinoć u Bruxelles sa željom da u razgovoru s predsjednicom Europske komisije deblokira pregovore o budućim odnosima Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije, no prije puta u parlamentu u Westminsteru ustvrdio je da nijedan premijer ne bi trebao prihvatiti uvjete koje nudi EU.

– Naši prijatelji u EU trenutačno inzistiraju na tome da, ako u budućnosti usvoje novi zakon s kojim se mi kao zemlja nećemo uskladiti i koji nećemo slijediti, oni imaju automatsko pravo da nas kazne ili da nam se osvete. I drugo što traže je da UK bude jedina zemlja u svijetu koja nema suverenu kontrolu nad svojim ribolovnim vodama. Ne mislim da su to uvjeti na koje bi pristao ijedan premijer ove zemlje – rekao je Johnson tijekom rasprave sa zastupnicima u parlamentu Ujedinjenog Kraljevstva.

Foto: Han Yan/XinHua/PIXSELL BRITAIN-LONDON-BREXIT-PM (201209) -- LONDON, Dec. 9, 2020 (Xinhua) -- British Prime Minister Boris Johnson leaves 10 Downing Street in London, Britain, on Dec. 9, 2020. Johnson said Wednesday that "a good deal is there to be done" with the European Union (EU) on the post-Brexit trade relations, but he could not accept the terms the regional bloc is currently insisting. (Xinhua/Han Yan) Han Yan Photo: XINHUA/PIXSELL

Različitim putevima

Njemačka kancelarka Angela Merkel jučer je u Bundestagu u Berlinu rekla da ne očekuje završetak pregovora danas, odnosno odmah nakon večere Johnsona i Ursule von der Leyen. Merkel je ipak optimistična da se dogovor može postići, ali jasno kaže da EU neće raditi kompromis koji bi narušio integritet jedinstvenog tržišta, tako da je moguće i da se pregovaračke strane jednostavno ne približe u stavovima i ne dogovore do 1. siječnja, kada završava postbrexitovsko prijelazno razdoblje.

– Ako s britanske strane dolaze uvjeti koje ne možemo prihvatiti, onda ćemo ići različitim putevima bez sporazuma. Jedno je sigurno: moramo očuvati integritet jedinstvenog tržišta – rekla je Merkel.

I kancelarka priznaje da je najveći spor tzv. level playing field, jamstvo da će UK usklađivati svoje zakonodavstvo s propisima koje EU donosi kako bi regulirala jedinstveno tržište. I mehanizam rješavanja sporova ako se propisi koji se tiču tržišnog natjecanja počnu bitno razlikovati u budućnosti.

– Moramo pronaći rješenje i dogovoriti se kako svaka strana reagira kad druga strana promijeni pravnu situaciju. U suprotnom bi se dogodili nepošteni uvjeti natjecanja (nelojalna konkurencija, nap. a.), što ne možemo priuštiti našim kompanijama. To je veliko, teško pitanje koje je još na stolu, uz pitanja o ribolovnim kvotama i sličnim stvarima. Ali ovo pitanje poštenog natjecanja između dva pravna sustava koja se razdvajaju, to je zapravo veliko pitanje na koje moramo pronaći zadovoljavajući odgovor – rekla je Merkel u raspravi u Bundestagu uoči odlaska na sastanak Europskog vijeća u Bruxelles, koji počinje danas i trajat će još sutra.

Foto: FRANCOIS LENOIR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Visegrad group meets with EC President Ursula von der Leyen in Brussels Poland's Prime Minister Mateusz Morawiecki and Hungary's Prime Minister Viktor Orban arrive ahead of a meeting with European Commission President Ursula von der Leyen in Brussels, Belgium September 24, 2020 REUTERS/Francois Lenoir/Pool FRANCOIS LENOIR

Uklonjena blokada

Uoči summita, jučer poslijepodne, postignut je pomak po drugom pitanju koje muči Europsku uniju: Poljska i Mađarska pronašle su kompromis s Njemačkom, trenutačnom predsjedateljicom u Vijeću EU, što znači da bi mogla biti uklonjena blokada usvajanja megaproračuna EU s fondom za oporavak od koronakrize. Vijest o dogovoru Berlina, Varšave i Budimpešte objavio je poljski vicepremijer Jaroslaw Gowin, no detalji kompromisa još se ne znaju jer na sve moraju pristati i druge države članice, čiji su stalni predstavnici u Vijeću EU pozvani na sastanak o toj temi odmah jučer kasno poslijepodne. Jaroslaw Gowin izjavio je da vjeruje da će preostale 24 zemlje članice podržati dogovor, no nije otkrivao pojedinosti o tome na što je Poljska pristala.

Dvije istočne države članice, u kojima su na vlasti stranke skeptične prema liberalnoj demokraciji, blokirale su financijski paket vrijedan 1824 milijarde eura za oporavak od krize izazvane pandemijom koronavirusa i za funkcioniranje Europske unije u sljedećih sedam godina. Lideri Poljske i Mađarske, Mateusz Morawiecki i Viktor Orbán, prijetili su vetom u znak protivljenja novom mehanizmu koji veže isplatu novca iz fondova EU s poštivanjem vladavine prava.