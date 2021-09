Slavonski gradić prvi u Hrvatskoj uveo jedinstvenu socijalno-demografsku mjeru

U Pleternici, slavonskom gradiću koji je prema posljednjem popisu iz 2011. imao nešto više od 11 tisuća, a samo naseljeno mjesto 3540 stanovnika, prvi su u Hrvatskoj uveli novu demografsku mjeru – gradski dječji doplatak.

Iz Gradske uprave izvijestili su da će pravo na ovu jedinstvenu socijalnu mjeru u iznosu od 1200 kuna godišnje ostvarivati sva djeca u dobi do 12 godina, neovisno o državnom dječjem doplatku. Naknada će se, kako stoji u natječaju, isplaćivati u dva navrata. Prijave se podnose osobno ili poštom, a rok za predaju je 20. studenoga 2021. godine.

Subvencioniraju i vrtić

– Ono što smo obećali, to smo i izvršili. Posebno mi je drago što smo prvi grad u Hrvatskoj koji ima ovakvu demografsku mjeru. Osigurat ćemo da sva djeca do 12 godina, bez obzira na primanja roditelja te ostale uvjete, ostvare pravo na doplatak – kaže gradonačelnica Marija Šarić.

U Pleternici ističu kako razlog za uvođenje ove uistinu posebne novine leži u činjenici da se cijela Hrvatska, pa tako i lokalne samouprave, već desetljećima suočavaju s problemom demografskog pada. Riječ je o izazovu koji traži sveobuhvatna rješenja. Jedna od važnijih poluga za rješavanje demografskih problema je jačanje gospodarstva, zaposlenosti i podizanje standarda stanovnika. No tu su i izravne mjere i poticaji.

Gradski dječji doplatak samo je jedna u nizu demografskih mjera za koje u Pleternici imaju velika izdvajanja. Između ostalog, u ovom gradu subvencioniraju vrtić s 1000 kuna mjesečno po djetetu, što je godišnji iznos od gotovo 4 milijuna kuna, a u planu je i novi vrtić u Kuzmici jer je novoizgrađeni vrtić u Pleternici popunjen.

Pleternički vrtić postat će prvi u Požeško-slavonskoj županiji koji će dobiti i bazen, uz niz drugih sadržaja za najmlađe.

Grad već isplaćuje potpore roditeljima novorođene djece, a tu su i sufinanciranje troškova kupnje i uređenja prve nekretnine mladim obiteljima, naknade za podmirenje troškova stanovanja, stipendije, sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima i brojne druge mjere.

– Rekla bih da je cijela gradska politika usmjerena ka djeci, jer sve što radimo, radimo za njih, pa tako i poticanjem gospodarstvenika stvaramo nove vrijednosti koje će i djeci koristiti kada dođu u skupinu radno sposobnih ljudi. No želimo poslati snažnu poruku, Pleternica čvrsto stoji uz sve svoje stanovnike i sve što činimo, činimo na dobrobit svih – istaknula je gradonačelnica Šarić te dodala kako se nada da će iz godine u godinu rasti izdvajanja iz gradskog proračuna za dječji gradski doplatak.

Porast broja novorođene djece

Demografska kriza pogađa cijelu Slavoniju, no u Pleternici se u posljednje vrijeme ipak vide neki pozitivni pomaci u smislu porasta broja novorođene djece.

Večernji list već je pisao kako je u prvih devet mjeseci prošle godine u Pleternici rođeno troje djece više nego u istom razdoblju 2019. godine. To je, kažu u gradskoj upravi, izuzetno važan pokazatelj, jer uz sve velike infrastrukturne investicije, pa i investicije privatnog sektora u poduzetničkoj zoni, porast broja djece svakako je jedan od najvažnijih podataka za grad. Svjesni su da troje djece više nije ogroman porast, ali podsjećaju na to da brojna mjesta imaju pad broja novorođenih, posebice u Slavoniji. Stoga i ne očekuju veliki rast, samo žele da se nastavi kao i do sada.

– Nadamo se da ćemo sinergijom svih mjera trajno preokrenuti demografski trend u pozitivnom smjeru. Bilježimo porast novorođene djece i to nam je poticaj za daljnje sveobuhvatne mjere – poručili su iz pleterničke gradske uprave.

