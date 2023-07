Slavonac ima 200 starih gramofona, kasetofona i radija. Svi su u funkciji!

Uzmem taj gramofon ili magneton koji je pun prašine, rastavim ga da utvrdim gdje je kvar i nakon toga ga popravim i ponovno oživim. Iza svega toga stoji ljubav prema tim starim stvarima. To je moj hobi i obožavam ga – kaže Dražen Heller (54), kolekcionar iz Slavonskog Broda koji se od srednje škole bavi skupljanjem starih gramofona, magnetofona, kasetofona i radioprijamnika.

Ima ih više od 200 i svi su u funkciji, svi rade. Čak i legendarni radijski prijamnik Kosmaj yu-proizvodnje iz 1949., koji i danas "hvata" signal nekoliko radijskih postaja koje još uvijek nisu ukinule dugi val.

Ponovno u modi

Posebna su mu strast gramofonske ploče. Jedan od najvrednijih i najzanimljivijih eksponata iz njegove privatne zbirke je ploča s himnom Lijepa naša iz 1907. – Ploča je jako zanimljiva. Radi se o ploči koju je Ivana Brlić-Mažuranić donijela iz Hrvatskog pjevačkog društva Sloga iz Zagreba u Slavonski Brod i često su je puštali na probama lokalnog pjevačkog društva. Vrijednost joj je neprocjenjiva – ističe kolekcionar.

Hellerove starine i antikviteti danas su ponovno aktualni. Nakon desetljeća stajanja u zapećku mnogi zaljubljenici u glazbu posljednjih godina ponovno kupuju gramofone i gramofonske ploče, koje nisu nimalo jeftine. Neke od njih vrijede cijelo bogatstvo. Užitak slušanja nostalgičnog toplog zvuka s nečeg opipljivog i cijeli taj ritual izvlačenja ploče iz omota, stavljanja na gramofon i spuštanja ručice s iglom neusporediv je sa zvukom digitalnih kopija s mobitela, računala i raznih drugih modernih glazbenih platformi na kojima samo pristupamo glazbi, ali je zapravo ne posjedujemo.

Iako su dostigli pozamašnu vrijednost, nijedan od Hellerovih uređaja nije na prodaju. Mnogi ga pitaju zašto skuplja tu starudiju, ali on ne odustaje od svog hobija. – Svi kažu da je to starudija, ali kada mene više ne bude, to će nešto vrijediti. Međutim, nije stvar u tome. Ja jednostavno volim stari zvuk s magnetne vrpce, s gramofonske ploče. Privlači me jer ima neki specifičan šmek. Prekrasan je osjećaj sjesti u zatvorenu prostoriju i slušati taj kvalitetan zvuk popraćen krckanjem, osobito ako imate dobre zvučnike – opisuje Slavonac.

Svoju kolekciju Heller je predstavio je na izložbi "Nosači zvuka kroz povijest", koja je u suradnji s Hrvatskim filatelističkim društvom otvorena u predvorju brodske Gradske knjižnice. Thomas Alva Edison izumio je fonograf 1877. godine, prvi CD-i pojavili su se prije pedesetak godina, a DVD 1996. Od crnih ploča i magnetnih vrpci i kaseta, zajedno sa starim uređajima za pohranu i reprodukciju zvuka, do onih koje danas koristimo, ova je izložba pokazala kako se u nepunih stoljeće i pol mijenjala tehnika i tehnologija snimanja i reprodukcije zvuka. U knjižnici su za ovu priliku pripremili i tortu u obliku gramofonske ploče.

– Svaki od ovih izložaka mogao bi imati jednu zasebnu tematsku izložbu, jer svaki je zanimljiv na svoj način. Najveći izazov bio je objediniti ih u jednu izložbu, ali nadam se da sam uspio. Pokazali smo kako su ljudi kroz povijest snimali zvuk i slušali ga u svojim kućama – rekao je knjižničar Mato Njivojda, autor izložbe.

Mnogima obilježili mladost

I oni najveći poznavatelji nosača zvuka kroz povijest, najstrastveniji kolekcionari uređaja za snimanje i reprodukciju zvuka, gorljivi ljubitelji glazbe i glazbene povijesti složili bi se s činjenicom da rijetko gdje možete na jednom mjestu vidjeti radioprijamnike s polovice 20. stoljeća, gramofon Denver, prijenosni gramofon Edison Bell E. B. 321, magnetofon Tesla Sonet duo (1948.), magnetofon Unitra ZK-120 (1963.), gramofon s trubom (1906./1907.)... I to sve u odličnom stanju! A da ne govorimo o brojnim gramofonskim pločama koje su doživjele milijunsku nakladu i čiji su zvuci mnogima obilježili mladost: Bijelo dugme, Azra, Leb i sol, Srebrna krila, Mišo Kovač, Arsen Dedić... i mnoge druge. Sve te vrijedne glazbene eksponate iz privatnih zbirki Dražena Hellera i manjim dijelom Josipa Kecerina možete razgledati u brodskoj Gradskoj knjižnici do 15. rujna.

– Izložba je bila vrlo zahtjevna, ali zadovoljni smo jer odražava zapanjujuću ljepotu jednog vremena. Pozivam sve naše sugrađane, osobito mlade, da dođu pogledati ova remek-djela s početka 20. stoljeća – rekla je ravnateljica knjižnice Ružica Bobovečki.

