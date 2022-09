Slabovidnost pogađa 3000 djece godišnje, a u ranoj fazi izlječiva je 90 posto

Slabovidnost ili ambliopija najčešća je patologija vida kod djece i pogađa 8 posto djece, znači godišnje oko 3000 djece od oko 37 tisuća novorođenih u RH. Zbog toga je od 2015. uveden Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti pa svako dijete s navršene četiri godine na kućnu adresu dobije od HZJZ-a poziv na probirni pregled vida s terminom pregleda, za koji nije potrebna uputnica.

– Ambliopija je vodeći uzrok monokularne sljepoće od 20. do 70. godine života. Definira je smanjenje ili gubitak dijela vidnih funkcija, a bez vidljive bolesti oka. Ne prepozna li se i liječi rano, do oko sedme godine života djeteta, slabovidno oko neće nikada više moći povratiti dobar vid, štoviše može postati i funkcionalno slijepo. Liječenje ambliopije može biti uspješno u više od 90 posto slučajeva, no s liječenjem je potrebno započeti čim ranije – poručuju liječnici iz KB-a Sveti duh, Referentnog centra Ministarstva zdravstva za dječju oftalmologiju i strabizam, u povodu Nacionalnog dana ambliopije.

Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti najmlađi je od preventivnih programa u Hrvatskoj i ima najbolji odaziv od 45 posto, međutim, to još uvijek znači da većinu djece ne odvedu na taj pregled koji im može spasiti vid.

Skrb za zdravlje oka ojačana je 2020. godine uvođenjem testa crvenog refleksa iz očnog dna kao obaveznog dijela sistematskog pregleda novorođenčeta.

