Skup Domovinskog pokreta u Sl. Brodu, Penava: 'Mi smo vukovarska Hrvatska, ona koja je platila krvlju'

U Slavonskom Brodu održan je skup Domovinskog pokreta 'Ustani i ostani'. - Domoljubi diljem Lijepe naše prepoznali su našu poruku i poziv, našu želju da pokrenemo promjene u Domovini. Došlo je vrijeme da se trgnemo, da se okupimo i pošaljemo poruku nade, a onda i da promijenimo, prvo sebe, a onda postupno i Hrvatsku - poručili su iz Domovinskog pokreta.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nakon skupa poslao je poruku onima koji su ih podržali.

- Dragi Hrvati, hvala što ste danas u Slavonskom Brodu na skupu Domovinskog pokreta 'Ustani i ostani!' pokazali svojim ustankom i ostankom da ćemo ovdje i ostati. Nemojte ni u jednoj sekundi podcijeniti ovaj današnji trenutak. Trenutak u kojem Slavonija živi teško, možda i najteže u svojoj povijesti.

Cijela Hrvatska gleda u Slavoniju i čeka nekakav mig i znak, a mi ga danas šaljemo – ovako neće ići! Slavonija šapatom pasti neće! Mislim da trebamo ustati i reći svoje. Reći da se ne predajemo i ne odlazimo. Reći da ćemo demokratskim putem u Hrvatskoj preuzeti vlast i zaustaviti ove katastrofalne procese koji se događaju.

Živimo u divljim vremenima, u kojima je ispravno postalo krivo, a izvitopereno je postalo normalno. Ugrožena je obitelj, ugrožena je Domovina, ugrožena je vjera, a to su stupovi naše mlade države. Hrvatski narod postao je meta i neprijatelj.

Imate li osjećaj da u vlastitoj Domovini više niste svoji na svome? Imate li osjećaj da ste ne-tema za aktualnu vlast? Mislimo li da nas vlast vodi u lošem smjeru kada zatvara naše farme, kada zatvara naše tvornice, kada zatvara naše rafinerije? Dragi ljudi, Domovinski pokret je stranka primorana na uspjeh jer sve drugo osim uspjeha nije opcija.

Mi u Domovinskom pokretu smo vukovarska Hrvatska. Ako vas ikad pitaju što je to vukovarska Hrvatska, to je ona Hrvatska koja je najviše platila krvlju i životima onda kad je bilo najteže. To je ona skromna, hrabra i čestita, to je ona Hrvatska koju je stvorilo zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske. Domovinski pokret je naše ime i naš smisao! Ne gubite vjeru i nadu u Hrvatsku i ne bojte se! - poručio je Ivan Penava.