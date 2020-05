Škoro otkazao gostovanje u NU2: 'Sad nam je važniji teren do kojeg nismo mogli u stožerokraciji'

Voditelj HRT-ove emisije Nedjeljom u 2, Aleksandar Stanković, na službenom Facebooku emisije u utorak je kao novog gosta najavio Miroslava Škoru. Međutim, isti dan, nešto iza 19 sati na stranici emisije je objavljeno kako je čelnik Domovinskog pokreta ipak otkazao svoje gostovanje zbog terenskih obveza.

U vrlo kratkom vremenu na Facebooku statusu povela se rasprava među fanovima, a najveći broj komentara sugerirao je kako je Škoro zapravo htio izbjeći gostovanje, a samim time i neka pitanja oko moguće koalicije s HDZ-om koja bi ga potencijalno dovela u nezavidnu situaciju. Također, mnogima nije bilo jasno da u jeku predizborne kampanje bilo koji političar odbija gostovati u jednoj od najgledanijih i najutjecajnijih televizijskih emisija u kojoj dodatno može biračima artikulirati svoj program, stavove i mišljenja.

Za komentar smo se obratili ljudima u Domovinskom pokretu. Odbacili su takve tvrdnje i pojasnili zašto je došlo do iznenađujućeg otkazivanja.

"Naravno da se radi o obvezama na terenu. Domovinski pokret čvrsto stoji iza svojih stavova i izjava pa je suviše govoriti o ikakvom pragmatičnom izbjegavanju gostovanja. Sada nam je važan svaki sat i dan budući da mjesec i pol dana Miroslav Škoro i njegovi partneri nisu doslovno mogli izaći iz grada i sada moramo nadoknaditi izgubljeno. Do izbora je ostalo malo vremena, a u tom smislu smo procijenili da nam je najvažniji odlazak na teren. Moramo obići cijelu Hrvatsku iako smo itekako svjesni da je riječ o udarnom terminu emisije. Ovo je možda bio posljednji trenutak za gostovanje budući da neposredno prije izbora u emisiju vjerojatno neće biti pozivani politički akteri", kazali su nam iz Domovinskog pokreta.

Također, kontaktirali smo i samog Aleksandra Stankovića koji nam je ispričao kronologiju Škorinog gostovanja u njegovoj emisiji.

"Ja sam sve komunicirao preko Škorine PR službe. Bilo je sve dogovoreno, a s njihove strane dobio sam potvrdu da će doći u emisiju i da im je jako drago zbog toga. Čak su sugerirali kako bi htjeli da se koji dan prije emitiranja dodatno čujemo zbog tehničkih detalja, ali evo, upravo su mi javili da neće doći zbog terenskih obveza. Iznenađen sam", kazao je za Večernji list Stanković dodavši kako nije nemoguće da je Škoro odbio gostovanje zbog mogućih provokativnih pitanja.

Podsjetimo, Škoro je nedavno predstavio predizbornu koaliciju koju čine njegov Domovinski pokret i Suverenisti, danas im se pridružila i Zelena koalicija, a prethodnih dana vodio je i neuspjele pregovore s Mostom. Iako se činilo kako njihova politička suradnja tek čeka službenu potvrdu, pregovori su propali. Most tvrdi da su im sporni Škorini financijeri, a Škoro da je Most tražio previše s obzirom na njihovu stvarnu političku snagu. Dodajmo i to da se vode pregovori s vukovarskim gradonačelnikom koji Ivanom Penavom (HDZ) koji bi sutra trebao odlučiti pridružuje je li se novoosnovanoj koaliciji.