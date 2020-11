Škoro o privođenju državnog tajnika: To je taj novi HDZ. Što je za bogove nije za volove

Domovinski pokret osnovao je danas Pločama podružnicu Dubrovačko-neretvanske županije. Za predsjednika podružnice izabran je umirovljeni pukovnik HV-a Domagoj Franić, dopredsjednici su Ksenija Musa, Josip Vučković, Petar Rebac, Antonio Ficović, Mateo Haičman i Zdenko Vuksan, a rizničar Petar Matković, navodi se u propćenju.

Osnivanju su prisustvovali i potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, zamjenik predsjednika i politički tajnik Mario Radić i organizacijski tajnik Darijo Žepina. Škoro je naglasio kako se Domovinski pokret u proteklih nekoliko mjeseci od 29. veljače, pokazao kao kvalitetna politička opcija koja ja potrebna Hrvatskoj.



''Uspjeli smo izboriti 16 saborskih mandata, i nadamo se dobrom rezultatu na lokalnim izborima, bit ćemo toliko potrebna promjena, vidite i sami kako se vladajući ponašaju'', rekao je Škoro.



Novoizabrani predsjednik podružnice Domagoj Franić rekao je kako očekuje pokretanje gospodarstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.



"Očekujemo promjenu sustava jer HDZ koji je na vlasti sa svojim pulenima je doveo da toga da južna županija u punom smislu opravdava naziv ''što južnije, to tužnije''. Pokušat ćemo učiniti najbolje što možemo za dobrobit svog naroda'', rekao je Franić.



Škoro o aferi Sučič: To je taj novi HDZ, festival bahatosti, što je za bogove nije za volove



Škoro je na upit novinara komentirao i privođenje državnog tajnika Sučića u Vukovaru i ravnatelja Memorijalnog centra Domovinskog rata Krunoslava Šeremeta prilikom kontrole epidemioloških mjera.

''To je bingo pitanje od milijun kuna. Kada se događaju ovakve stvari, nekoliko pitanja se nameće. Kako je moguće da se nešto dogodi u petak navečer, a da mediji o tome izvještavaju s 24 sata zakašnjenja. Nešto nije u redu, to nije obična stvar, to su uistinu visoki dužnosnici, posebni izaslanici Andreja Plenkovića u bezbroj situacija, to su potencijalno budući kandidati za gradonačelnike i ambiciozni ljudi grada Vukovara, državni tajnici, koji su u trenutku ako je u 22 sata proglašena situacija kojom se reguliraju kretanja i ograničavaju mnoge stvari u oni u tom trenutku imanju festival. To je taj novi HDZ, to je to novo normalno, to je to što je za bogove nije za volove. To je ta situacija u kojoj ponovno svako malo imamo memorijal Krš-Pađene, memorijal bahatosti Ive Sanadera, memorijal bahatosti Nadana Vidoševića, memorijal svih tih ljudi koji se nalaze po kubovima, broje si novce, lovu drže u gepeku i imaju svoje interese, to je taj festival bahatosti tih 16 posto ljudi.



''Oni su se tukli se s policajcima, razbili lokal i policijsku stanicu i onda su na intervenciju nekoga pušteni, a ukazivalo je na to da moraju biti zadržani. Premijer može nakon nesretne pucnjave na Trgu svetog Marka izjaviti istoga trenutka da je zato kriv Domovinski pokret i ja imenom i prezimenom, a u ovoj situaciji njegov ministar i potpredsjednik Vlade Medved izjavljuje da treba provjeriti navodnu situaciju. Je li razbio staklo od pet cm ili tri cm, je li tukao policajca manjeg ili većeg čina, i pri tome su se događale tako ružne stvari da su na nacionalnoj osnovi vrijeđali i tako vrijeđali svoje koalicijske partnere. Bit ćemo opet u situaciji ujeo vuk magare i to je promjena zbog koje postoji Domovinski pokret i mi ćemo tu promjenu napraviti'', zaključio je Škoro.

Na upite treba li Zakon o zaštiti pučanstva mijenjati po hitnoj proceduri i je li za kažnjavanje građana i za proglašenje izvanrednog stanja, Škoro je odgovorio: ''Hrvatska je bila u totalnom zaključavanju na 19 oboljelih, jedno vrijeme je bilo normalno da ih bude oboljelih po 3500, problematično je kako se podaci uzorkuju i obrađuju. Definitivno smatram da svaku ozbiljniju odluku koja se tiče ljudskih i ustavnih prava treba donositi Hrvatski sabor. Bojim se da ćemo posljedice ispaštati još dugo.''