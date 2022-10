Škole iz Zagreba i Gline, dobitnici priznanja Mirotvorna škola, u posjeti Vukovaru

Dio učenika i profesora 1. Gimnazije iz Zagreba i Srednje škola Glina nalaze se u trodnevnoj posjeti, pod nazivom Mir je u našim rukama, Osijeku, Vukovaru i Dalju. Riječ je o nagradnoj studijsko – edukativnoj posjeti pošto su te dvije škole dobitnici priznanja „Mirotvorna škola“ za 2021. godinu koju dodjeljuje Centar za mir Osijek u okviru Nagrade za promicanje, mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava Krunoslav Sukić. Ovo priznanje doprinosi vidljivosti i društvenom priznanju školama koja na temeljima mirotvorstva, kulture nenasilja, solidarnosti i suradnje potiču društvenu uključenost mladih – škola kao zajednica i škola u zajednici.

-1.Gimnazija Zagreb je nominirana za ovu nagradu temeljem brojnih aktivnosti i projekata koje su naši učenici i nastavnici odradili tijekom protekle godine. Riječ je o 30-ak raznih projekata u kojima smo sudjelovali poput osiguravanja podrške i pomoći djeci i vršnjacima koji su korisnici Caritasa. Prikupljali smo slatkiše za djecu u vrijeme Božića, a cijela škola sudjeluje u projektu Kap dobrote kroz koji smo osigurali sredstva za bicikle za djecu OŠ iz Gline – rekla je školska psihologinja 1. Gimnazije Zagreb Vlasta Lukačević.

Istim povodom u Vukovaru su bila i djeca i nastavnici Srednje škola Glina čija je ravnateljica Marija Margušić Novosel kazala kako su prvoga dana posjete posjetili Osijek gdje su se imali radionice i susret s mladima iz Osijeka. Tijekom posjete Vukovaru posjetili su Muzej vučedolske kulture, mjesta stradanja u Vukovaru, Memorijalni centar Domovinskog rata, Gradski muzej Vukovar te se susreli s mladim Vukovarcima.

- Naša djeca su izuzetno aktivna tijekom cijele godine i također sudjelujemo u nizu projekata. Naša škola ima 173 učenika od kojih su više od polovice njih aktivni volonteri što se posebno vidjelo u vrijeme poslije potresa. Imamo i školski volonterski klub čiji članovi nakon potresa, kao i danas, volontiraju u gradu i pomažu Domu za starije osobe – rekla je Margušić Novosel.

Inače, u tijeku je osmi i godišnji ciklus, a do sada je za Priznanje Mirotvorna škola nominirano oko 70 škola iz 14 županija. Priznanje je do sada dobilo 12 škola. Jedna od njih je i Ekonomska škola Vukovar koja je to priznanje dobila 2019. godine.

- Ovaj program, a sudionici dosadašnjih nagradnih studijskih posjeta to uvijek ističu, na primjerima dobrih praksi iz grada Osijeka i Vukovara učenicima približava razne vidove izgradnje mira – završetak rata na miran način mirnom reintegracijom, izazove poslijeratne izgradnje mira i pravde iza rata, suradnju lokalne samouprave i udruga u prihvatu i integraciji izbjeglica; umrežavanje i suradnju organizacija civilnoga društva i mladih koje pridonose kvaliteti života u svojim gradovima, radu na prevenciji nasilja – posebno u školama, inicijative za brigu o životinjama i okolišu, klimatski aktivizam mladih... Da bi sudionicima pokazali doista najbolje prakse, ovaj program razvijamo i provodimo kroz partnerstva i suradnju više udruga i škola – rekla je izvršna direktorica Europskog doma Vukovar Dijana Antunović Lazić koji su bili domaćini učenicima i nastavnicima iz škola u Zagrebu i Glini.