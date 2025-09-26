Naši Portali
TAJNE NUKLEARNE SIGURNOSTI

Skladište nuklearnog otpada stanovnici bi mogli naplatiti...

Autor
Zoran Vitas
26.09.2025.
u 11:02

Za vijeka elektrane u Krškom nuklearnog se otpada skupilo za olimpijski bazen. Treba ga nekamo premjestiti; jedno će skladište biti pokraj elektrane, a drugo na Trgovskoj gori

Nema dvojbe: Nuklearna elektrana Krško najsavršenije je postrojenje proizašlo iz bivše Jugoslavije te je takvim ostalo do danas. I usto je iznimno korisna za gospodarstvo dviju država čijim je ulaganjima nastala te čini stratešku prednost na prostoru jugoistočne Europe. Krško je primjer kako se vodi sofisticirani pogon. A to je učenje na tuđim, a ne na svojim greškama. Kako smo čuli za našega jučerašnjeg posjeta, nakon svake od tri velike nuklearne katastrofe koje svijet poznaje, osim bombi, dakako, inženjeri koji su u Krškom radili ili rade učili su da bi onda to znanje ugrađivali u nuklearku u Krškom. Naučili su prije svega kako je ljudski faktor ipak iznad svega jer je nesreća u elektrani Three Mile Island u Pennsylvaniji bila uzrokovana ljudskom pogreškom iako ta nesreća nije imala nikakva učinka na prostor izvan elektrane. Na Černobilu je učio svijet, kao i na Fukushimi, a sva ta saznanja ugrađena su u NE Krško.

Ključne riječi
radioaktivni otpad sigurnost Krško nuklearna energija

