Sisački biskup Košić: Ispada da smo mi u Crkvi pedofili, a mediji su ti koji propagiraju pornografiju

Slažem se sa stavom pape Franje da bi slučajeve zlostavljanja trebalo puno jače kažnjavati. Slažem se apsolutno s takvim tvrdnjama. Ja sam još prije rekao, kad sam bio pomoćni biskup i u komisiji Justitia et Pax, da ne možete vi novinari biti toliko protiv toga zla koliko smo protiv toga mi iz crkve. Ja sam mač, nemilosrdno ću progoniti takve zločince jer smatram da je to nedopustivo. Ali ispada da su mediji, koji prikazuju i propagiraju pornografiju i prikazuju neke erotske filmove, neki ispit društva i savjesti, a mi u crkvi neki pedofili, skrivači, zlostavljači. Potpuna je to izokrenuta percepija koja se nameće, a potpuno je netočna – rekao je sisački biskup Vlado Košić komentirajući slučaj pedofilije kojeg je počinio sotinski župnik, a o čemu je endavno govorio biskup Đuro Hranić.

„Ja nisam pratio taj slučaj i nisam znao za to. Vidio sam sada da je on rekao da je oko toga poduzimao godinama, i da je sada to sve iznio i vidi se da se tu nije tajilo i štitilo nekoga. To je potvrdila i kongregacija iz Rima i nemam što dodati tome.“ – rekao je biskup Košić o tomo konkretnom slučaju zlostavljanja u crkvi.

>> VIDEO Đuro Hranić o optužbama za zataškivanje istine o seksualnom uznemiravanju ministrantica

„To je aposlutno neprihvatljivo i osuđujem svako nasilje, pogotovo nad maloljetnim osobama, i tu crkva puno radi, za razliku od nekih drugih institucija. Crkva godinama ima povjerenstvo na razini Hrvatske biskupske konfernecije i svaka biskupija ima to povjerenstvo za zaštitu maloljetnika i tu imamo i jasne upute pape Franje koji želi potpuno rigorozno iskorijeniti to zlo koje se pojavljuje, nažalost, u svim zajednicama, pa i u crkvi i protiv kojeg se apsolutno iskreno i svesrdno borimo.“ – rekao je biskup Vlado Košić. Hina je objavila protekli tjedan kako je od povjerenstava za zaštitu maloljetnika dobila potvrdu da su i u Sisačkoj biskupiji zabilježena tri slučaja zlostavljanja od kojih su dva riješena, a jedan je još otvoren zbog, kako je rečeno, prekida komunikacije osobe koja je prijavila slučaj.

U prvome slučaju roditelji dječaka žrtve su razgovarali s biskupom, osoba koja je označena kao zlostavljač dala je izjavu, te je bila u Zagrebu na razgovoru sa psihologom i crkvenim sucem. Slučaj je pismeno zabilježen i proslijeđen Svetoj Stolici, a dotična osoba od prvoga trenutka suspendirana, odgovorio je hini predsjednik Povjerenstva Marko Cvitkušić. U drugom slučaju "dotična osoba" je suspendirana čim se čulo za slučaj i ne može obavljali službu. Potrebna dokumentacija je prikupljena, prevedena i poslana Svetoj Stolici, kaže se. U trećem slučaju jedna je ženska osoba optužila nekadašnjeg vjeroučitelja da ju je navodno na školskom vjeronauku neprimjereno dodirivao. Svoju je izjavu poslala e-mailom na Duhovni stol Zagrebačke nadbiskupije, a Duhovni stol je njezin dopis proslijedio Sisačkoj biskupiji. Taj slučaj je još otvoren jer je žena koja je prijavila slučaj prekinula daljnju komunikaciju o tome.

„Bila su dva slučaja u našoj biskupiji, a ima i naznaka u drugim prijavljenim slučajevima. Ali, nemamo ništa drugo reći osim da smo promtno reagirali, postupke proveli lege artis i u skladu prema crkvenom zakonu , ali i prema državnim institucijama.“ – zaključio je sisački biskup Vlado Košić.