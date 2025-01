Širinci su bili 'točka na i' velike pobjede

Mimohodom i svečanom komemoracijom te polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, u Širincima kod Nove Gradiške obilježena je 33. obljetnica vojno-redarstvene akcije "Širinci 92". Ova akcija bila je završni čin opsežne i koordinirane vojno-redarstvene operacije "Orkan", točka na i prve velike pobjede Hrvatske vojske u Domovinskom ratu. U akciji kojom je oslobođen veći dio okupiranog teritorija zapadne Slavonije poginulo je 18 branitelja, a 22 su ranjena.

Vijence su položili članovi obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja, predstavnici udruga postrojba koje su sudjelovale u akciji, ratni zapovjednici izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva obrane, general u miru Rudi Stipčić te predstavnici Brodsko-posavske županije, općina Rešetari i Gornji Bogićevci.

Akcijom Širinci 92 došlo je do stabilizacije novogradiške bojišnice koja se protezala od Psunja do lijeve obale rijeke Save. Nakon tog dana, pomaka crte na bojišnici više nije bilo sve do akcije "Bljesak" 1. i 2. svibnja 1995., kada su Okučani i cijela zapadna Slavonija vraćeni u ustavno-pravni poredak RH te ponovno uspostavljen promet autocestom Zagreb-Lipovac.

