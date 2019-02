'Sinovi su gledali dok me mlatio. Njegova majka rekla je da i ja snosim dio krivice'

Žena koju je prošli tjedan na zagrebačkoj Peščenici bivši partner pred njihovom djecom tukao i ugurao u prtljažnik automobila iznijela je svoju stranu traumatičnog događaja.

Pretučena Mihaela za Provjereno Nove TV otkrila je kako se sve to događalo ispred njezine zgrade, a cijeli napad vidjeli su njihovi sinovi stari tri i pol te godinu i pol dana. Kaže da je sve trajalo tek nekoliko minuta i da se nisu ni svađali niti išta ružno rekli jedno drugome. Našli su se, navodi, kako bi joj on vratio dječju robu koja je ostala kod njega i tada ju je u jednom trenutku počeo udarati utegom.

– Stariji sin uznemirio se i vrištao. Dok me mlatio vani ispred auta, djeca su to sve vidjela, a kasnije kad me mlatio u gepeku, samo su čuli moje vriskove – rekla je Mihaela.

Njezina bivšeg partnera (39) koji je ranije razmišljao o svećeničkom pozivu i tri je godine proveo u sjemeništu te završio teologiju, građani su odgurnuli od auta i omogućili joj da pobjegne u zgradu, a on je s djecom pobjegao te je uhićen na području Osječko-baranjske županije. Određen mu je pritvor, a osumnjičen je za pokušaj ubojstva i povredu djetetovih prava. Ovo nije prvi put da ga je Mihaela prijavljivala.

– Njegova mama rekla je da i ja snosim dio krivice za ovo što mi se dogodilo jer je on bio isprovociran mojim dosadašnjim postupcima, time što sam ga prijavljivala u socijalnu službu. Ja sam prijavila taj udarac iz 9. mjeseca i što me u 8. mjesecu bio pratio po kvartu – rekla je Mihaela, koja je zadobila višestruke prijelome lubanje, ima potpuno smrskanu šaku, ranu i podljev ispod oka, 13 rana za šivanje te zaostale komadiće metala u glavi.

