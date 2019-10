Sindikati: Mogućnost da se radi do 68 otjerat će iz Hrvatske mlade

Vlada ostaje pri stavu da se zakoni koji će regulirati ostanak u svijetu rada nakon 65. godine trebaju donijeti do kraja godine kako bi zaživjeli od Nove godine, međutim time nisu zadovoljni ni sindikati ni poslodavci. Sindikati ukazuju na veliki političko-socijalni problem koji dolazi s mogućnošću ostajanja u svijetu rada do 68. godine, a to je da će takva mjera destimulirati ostanak mladih ljudi u Hrvatskoj. Također upozoravaju da je hitnost koju forsira Vlada kontraproduktivna za složeno područje radno-mirovinskih propisa jer situacija nije jednoznačna u svim sektorima. Osim toga, već i činjenica da je ministar odvojeno razgovarao prvo sa sindikatima pa onda s poslodavcima, umjesto da su za stol sjeli svi zajedno, sindikatima ne ulijeva povjerenje u iskrenost socijalnog dijaloga.

Dobro je da dulje rade liječnici

– Očekujem da će zakonske izmjene biti upućene na sljedeću sjednicu Vlade nakon završetka javne rasprave u ponedjeljak. Slijedi procedura u Saboru, ali ostajemo pri tome da provedba svih zakona iz radnog zakonodavstva i Zakona o mirovinskom osiguranju ide s 1. siječnja 2020. – izjavio je ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović jučer nakon sastanaka sa sindikatima i poslodavcima na kojemu su socijalni partneri iznijeli ideje o poboljšanju predloženih zakona.

To što će se starijima od 65 omogućiti ostanak na tržištu rada ima rezona u zdravstvu, gdje postoji ogroman manjak doktora i gdje se problem tog manjka već neko vrijeme i rješava produžujući ugovore potrebnim liječnicima. Međutim, ostanak starijih u sektoru visokog obrazovanja ide na štetu mlađima.

Ostaju li u visokoobrazovnim ustanovama ljudi u dobi iznad 65. godine, mladi ljudi neće moći ulaziti na ta radna mjesta, a oni srednje dobi neće moći napredovati. U osnovnim i srednjim školama sve je pak manje djece i, posljedično, sve više nastavnika postaje tehnološki višak. A kad postoji tehnološki višak, zna se kako se rješava: odlaze prvi oni koji su došli zadnji, dakle opet je situacija nepovoljna za mlađe radnike. Sve to definitivno nije nimalo ohrabrujuće za mlade koji planiraju svoj privatni i poslovni život u Hrvatskoj. Naprotiv, destimulira ih u tome i potiče na odlazak na neko sigurnije tržište rada.

Ribić: Na fakultete javni natječaj

– Do sada je fakultetsko vijeće odobravalo dulji ostanak za svakog starijeg od 65. Trebalo bi zakonski to regulirati na način da je takav ostanak moguć samo kad postoji potreba, da se u slučaju potrebe raspiše javni natječaj te, ako se na njega nitko ne javi, ostaviti radnika starijeg od 65 – govori Vilim Ribić iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Bonus koji će zapasti radnike koji dulje rade uzima se iz zajedničkog fonda za mirovine pa će za toliko ostati zakinuti ostali umirovljenici, ukazuje.

– Na mala vrata ovako se namjerava provesti ono što smo inicijativom spriječili. Ova mjera ne ide na ruku hrvatskim građanima, već služi zamazivanju očiju Europskoj uniji zbog toga što nisu mogli produžiti radni vijek – zaključuje Ribić i dodaje da i poslodavci imaju argumente za svoje nezadovoljstvo jer radnik stariji od 65 ne mora biti produktivan.

Iz SSSH nisu bili kod ministra jer oni pak provode temeljite analize učinka zakonskih izmjena po sektorima svojih članica od kojih su dvije trećine u privatnom sektoru i imaju svoje specifičnosti.

– Smatramo da nipošto ne treba ići ovako ishitreno s izmjenama zakona jer se može napraviti šteta. U pojedinim sektorima su uvjeti umirovljenja ugrađeni u granske kolektivne ugovore, kao, primjerice, u građevini – kaže Ana Miličević Pezelj, izvršna tajnica za socijalni dijalog i javne politike SSSH.

