Silovao 14-godišnju kćer prijateljice, dobio četiri i pol godine zatvora

Zbog spolne zloporabe djeteta mlađeg od 15 godina, na zagrebačkom Županijskom sudu na četiri i pol godine zatvora osuđen je 36-godišnjak (kojem ne navodimo identitet radi zaštite identiteta žrtve op.a.). Prema optužnici, neutvrđenog dana u lipnju ili srpnju 2022. došao je u kuću svoje prijateljice na širem zagrebačkom području.

Kada je njezina kćer, tada 14-godišnjakinja, koja se družila s njegovim djetetom, otišla u svoju sobu on je nakon nekog vremena došao u njezinu sobu. Prvo je sjeo od nje, a zatim je počeo dirati po nogama. - Pusti me! - tražila ga je uplašena 14-godišnjakinja.

No umjesto da je pusti, ustao je, ugasio je svjetlo te ju je pokušao poljubiti, nakon čega joj je skinuo hlače i gaćice.

Zvat ću mamu! - kazala mu je prestrašena i uplakana 14-godišnjakinja, no on joj je jednom rukom držao usta, drugom joj je držao ruke te ju je silovao.

Djevojčica je plakala, a nakon što je ejakulirao obrisao se majicom i rekao joj da uništi tu majicu. Zaprijetio joj dao tome što se dogodilo nikome ništa ne smije pričati. Nekoliko dana kasnije ju je nazvao i pitao: - Kako je bilo, hoćemo li sve ponoviti?

No djevojčica se očito nekome povjerila pa je 36-godišnjak bio uhićen i pritvoren i to od srpnja 2022. do veljače 2023., što mu je uračunato u izrečenu kaznu. Na objavi nepravomoćne presude se nije pojavio.