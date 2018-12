Sijerković je odrastao je u Boki kotorskoj i još kao dječak pratio prognoze ribara

U ova bremenita vremena, i urednici nacionalnih televizija muku muče zadržati dobri običaj da svoje sumorne dnevnike završe kakvom optimističnom i šaljivom zgodom, uglavnom iz TV razmjene, kako bi se uz odjavnu špicu sa svojim gledateljima oprostili uz smijeh i hinjeni osjećaj da je sve u redu, iako svi znamo da nije.

To je onaj dio rezerviran za bradate žene, snimke vodenih valova visokih pet metara ili pak 40. rođendan Hello Kitty. Nova TV, međutim, nema taj problem, oni imaju meteorologa Milana Sijerkovića za kraj. Evo baš neku noć opet je, fino začešljan i elegantan u crnom odijelu, s karakterističnim, uzdignutim položajem ručnih palaca, razveselio gledateljstvo izgovarajući samo njemu svojstvene jezične kovanice, tipa “gdjegdje” i “pokoji pljuščić”.

Spontana ljubav

U ponedjeljak u večernjim satima, međutim, ugurali su Sijerkovića, za promjenu, u prve minute dnevnika, a da povod pritom nije bila kakva vremenska kataklizma, razorni tornado na Jadranu ili nešto tome slično. Povod je, kako se ispostavilo, bila njegova smrt, pa se moglo čuti kako nas Sijer, kako su ga nazivali kolege, više nikada neće uveseljavati svojim dosjetkama. Umro je, rekli su, u Zagrebu u 84. godini života.

“Danas nas je napustio jedan i jedini Milan Sijerković. Gledati gore prema oblacima nikada više neće biti isto”, riječi su kojima su se od njega oprostili iz Hrvatskog meteorološkog društva, a od dirljivih pozdrava i zahvala užarili su se portali i društvene mreže.

Kako i ne bi: bio je jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica, ali jedan od onih neznanaca kojeg svake večeri rado pripustiš u dnevni boravak kao da je rod najrođeniji.

S obzirom na to da je otišao zatajno kao što je i živio, tek su nam sada medijski servisi odaslali osnovne, šture podatke iz biografije iz kojih se dade iščitati kako je Milan Sijerković rođen 1935. u Crnoj Gori. Ponikao je u primorskom mjestašcu Baošiću, s pogledom na bokokotorski zaljev, često noću obasjan sjajem tisućama zvijezda.

– Vrijeme me zanimalo još kad sam bio dječak. Odrastao sam u ribarskoj obitelji, a ribari moraju paziti kakvo će vrijeme biti prije nego što isplove. Kao dječak pratio sam predviđanja starih ribara i tako je spontano nastala moja ljubav prema predviđanju vremena – prisjetio se svojedobno Sijerković.

Zaštitno lice

A ta ga je ljubav najprije odvela do srednje hidrometeorološke škole, a potom i do Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, gdje je završio geofiziku, usmjerenje meteorologija. Prvi se put na TV ekranima pojavio 1968. godine, nakon završetka fakulteta, posve slučajno, što se poklopilo s vremenom kad je televizija počela iskazivati zanimanje za meteorologiju. Prvi TV meteorolozi bili su Tomislav Vučetić, Ivo Rupnik i on – Milan Sijerković.

Sve do odlaska u mirovinu radio je u Državnom hidrometeorološkom zavodu, a uz to je bio jedno od zaštitnih lica vremenske prognoze HTV-a. Nakon toga je postao zaštitno lice prognoze Nove TV.

Na PMF-u u Zagrebu bio je honorarni suradnik. Bio je u uredništvu časopisa Priroda. Napisao je stotinjak znanstvenih i stručnih meteoroloških radova. Napisao je i tri slikovnice za djecu te serijal znanstveno-popularnih knjiga o različitim mjestima i područjima, a koje se odnose na vrijeme i podneblje.

Na kraju dana, još bi stigao precizno i zanimljivo informirati gledateljstvo o vremenskim prilikama, a svoje izlaganje finiširati kakvom pučkom izrekom iz serijala “Sveta Kata, snijeg na vrata” koja bi koji puta prigodno glasila: “Vela Gospa, mala zima”. Potom bi gledateljima zaželio ugodnu večer i išetao iz kadra. I bila je ugodna, kao i svaka koja je počela i završila u društvu gospodina Milana Sijerkovića.